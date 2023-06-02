02 июня 2023

Задержанного ФСБ главу челябинского райцентра отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Чиновник был задержан ФСБ в собственном кабинете Фото:

Глава села Фершампенуаз (Нагайбакский район Челябинской области) Борис Сагидинов отправлен в СИЗО до 2 августа. Такое решение 3 июня принял Нагайбакский районный суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. Чиновнику вменяют получение взятки и превышение полномочий, он был задержан сотрудникам УФСБ по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Принято решение о взятии Сагитдинова под стражу на два месяца», — уточнил источник.

Как ранее сообщало URA.RU, Сагидинов был задержан 2 июня в своем кабинете. Изначально ему инкриминировали получение взяток от бизнесмена за содействие в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги. Позже стало известно, что на чиновника хотят завести дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В СУ СКР по Челябинской области дело Сагидинова не комментируют.

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Глава села Фершампенуаз (Нагайбакский район Челябинской области) Борис Сагидинов отправлен в СИЗО до 2 августа. Такое решение 3 июня принял Нагайбакский районный суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. Чиновнику вменяют получение взятки и превышение полномочий, он был задержан сотрудникам УФСБ по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Принято решение о взятии Сагитдинова под стражу на два месяца», — уточнил источник. Как ранее сообщало URA.RU, Сагидинов был задержан 2 июня в своем кабинете. Изначально ему инкриминировали получение взяток от бизнесмена за содействие в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги. Позже стало известно, что на чиновника хотят завести дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В СУ СКР по Челябинской области дело Сагидинова не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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