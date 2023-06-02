Задержанного ФСБ главу челябинского райцентра отправили в СИЗО

03 июня 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Чиновник был задержан ФСБ в собственном кабинете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава села Фершампенуаз (Нагайбакский район Челябинской области) Борис Сагидинов отправлен в СИЗО до 2 августа. Такое решение 3 июня принял Нагайбакский районный суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. Чиновнику вменяют получение взятки и превышение полномочий, он был задержан сотрудникам УФСБ по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Принято решение о взятии Сагитдинова под стражу на два месяца», — уточнил источник. Как ранее сообщало URA.RU, Сагидинов был задержан 2 июня в своем кабинете. Изначально ему инкриминировали получение взяток от бизнесмена за содействие в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги. Позже стало известно, что на чиновника хотят завести дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В СУ СКР по Челябинской области дело Сагидинова не комментируют.

Глава села Фершампенуаз (Нагайбакский район Челябинской области) Борис Сагидинов отправлен в СИЗО до 2 августа. Такое решение 3 июня принял Нагайбакский районный суд, сообщил URA.RU один из участников процесса. Чиновнику вменяют получение взятки и превышение полномочий, он был задержан сотрудникам УФСБ по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Принято решение о взятии Сагитдинова под стражу на два месяца», — уточнил источник. Как ранее сообщало URA.RU, Сагидинов был задержан 2 июня в своем кабинете. Изначально ему инкриминировали получение взяток от бизнесмена за содействие в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги. Позже стало известно, что на чиновника хотят завести дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В СУ СКР по Челябинской области дело Сагидинова не комментируют.