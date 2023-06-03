Володин передал Эрдогану поздравления с инаугурацией от Путина

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин передал Реджепу Эрдогану поздравления от Владимира Путина Фото:
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Выборы президента в Турции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому президенту Реджепу Эрдогану поздравления с инаугурацией от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального Собрания.

«Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента», — отмечается на сайте. Беседа между Эрдоганом и Володиным прошла во время встречи турецкого главы с представителями иностранных делегаций. Володин представлял Россию.

Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента на новый срок 3 июня. В Анкаре прошла его инаугурация. О победе турецкого президента стало известно 28 мая по результатам второго этапа президентских выборов. Эрдоган в третий раз занимает пост президента.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому президенту Реджепу Эрдогану поздравления с инаугурацией от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального Собрания. «Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента», — отмечается на сайте. Беседа между Эрдоганом и Володиным прошла во время встречи турецкого главы с представителями иностранных делегаций. Володин представлял Россию. Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента на новый срок 3 июня. В Анкаре прошла его инаугурация. О победе турецкого президента стало известно 28 мая по результатам второго этапа президентских выборов. Эрдоган в третий раз занимает пост президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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