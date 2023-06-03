Володин передал Эрдогану поздравления с инаугурацией от Путина 03 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 + Вячеслав Володин передал Реджепу Эрдогану поздравления от Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому президенту Реджепу Эрдогану поздравления с инаугурацией от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального Собрания. «Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента», — отмечается на сайте. Беседа между Эрдоганом и Володиным прошла во время встречи турецкого главы с представителями иностранных делегаций. Володин представлял Россию. Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента на новый срок 3 июня. В Анкаре прошла его инаугурация. О победе турецкого президента стало известно 28 мая по результатам второго этапа президентских выборов. Эрдоган в третий раз занимает пост президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал турецкому президенту Реджепу Эрдогану поздравления с инаугурацией от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального Собрания. «Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента», — отмечается на сайте. Беседа между Эрдоганом и Володиным прошла во время встречи турецкого главы с представителями иностранных делегаций. Володин представлял Россию. Реджеп Эрдоган официально вступил в должность президента на новый срок 3 июня. В Анкаре прошла его инаугурация. О победе турецкого президента стало известно 28 мая по результатам второго этапа президентских выборов. Эрдоган в третий раз занимает пост президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям