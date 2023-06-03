Путин передал РПЦ «Троицу» Рублева 03 июня 2023 в 21:49 Размер текста - 17 + Владимир Путин передал РПЦ икону «Троица», отметил патриарх Кирилл Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «По моей просьбе к президенту страны Владимиру Путину <…> принято историческое решение о возвращении [иконы Троицы] для размещения в Троицком соборе на историческом месте», — заявил патриарх Кирилл. Его слова передает РИА Новости. По словам священнослужителя, иконку передал РПЦ лично президент РФ Владимир Путин. Патриарх Кирилл обозначил, что в течение года икона Троица будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем вернется на историческое место — Троицкий собор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи. Отмечалось, что решение о передаче иконы зависело от позиции высшего руководства страны. Президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «По моей просьбе к президенту страны Владимиру Путину <…> принято историческое решение о возвращении [иконы Троицы] для размещения в Троицком соборе на историческом месте», — заявил патриарх Кирилл. Его слова передает РИА Новости. По словам священнослужителя, иконку передал РПЦ лично президент РФ Владимир Путин. Патриарх Кирилл обозначил, что в течение года икона Троица будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем вернется на историческое место — Троицкий собор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи. Отмечалось, что решение о передаче иконы зависело от позиции высшего руководства страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям