Путин передал РПЦ «Троицу» Рублева

Президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
«По моей просьбе к президенту страны Владимиру Путину <…> принято историческое решение о возвращении [иконы Троицы] для размещения в Троицком соборе на историческом месте», — заявил патриарх Кирилл. Его слова передает РИА Новости. По словам священнослужителя, иконку передал РПЦ лично президент РФ Владимир Путин. Патриарх Кирилл обозначил, что в течение года икона Троица будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем вернется на историческое место — Троицкий собор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи. Отмечалось, что решение о передаче иконы зависело от позиции высшего руководства страны.
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