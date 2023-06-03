Путин передал РПЦ «Троицу» Рублева

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин передал РПЦ икону «Троица», отметил патриарх Кирилл Фото:

Президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«По моей просьбе к президенту страны Владимиру Путину <…> принято историческое решение о возвращении [иконы Троицы] для размещения в Троицком соборе на историческом месте», — заявил патриарх Кирилл. Его слова передает РИА Новости. По словам священнослужителя, иконку передал РПЦ лично президент РФ Владимир Путин. Патриарх Кирилл обозначил, что в течение года икона Троица будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем вернется на историческое место — Троицкий собор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи. Отмечалось, что решение о передаче иконы зависело от позиции высшего руководства страны.

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Президент РФ Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) знаменитую работу иконописца Андрея Рублева «Троица». Об этом рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «По моей просьбе к президенту страны Владимиру Путину <…> принято историческое решение о возвращении [иконы Троицы] для размещения в Троицком соборе на историческом месте», — заявил патриарх Кирилл. Его слова передает РИА Новости. По словам священнослужителя, иконку передал РПЦ лично президент РФ Владимир Путин. Патриарх Кирилл обозначил, что в течение года икона Троица будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем вернется на историческое место — Троицкий собор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи. Отмечалось, что решение о передаче иконы зависело от позиции высшего руководства страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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