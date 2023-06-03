На Украине назвали главную причину затягивания контрнаступления

Замруководителя офиса Зеленского Жовква: у Украины нет достаточного оружия для контрнаступления

03 июня 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Украине нужно больше оружия для наступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не начинает контрнаступления, так как военные страдают от нехватки оружия. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква газете The Times. По его словам, именно причина нехватки оружия для ВСУ является причиной столь частых поездок Зеленского по разным странам. Замглавы офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что особенно армии Украины не хватает снарядов для американских систем Patriot. Ранее Зеленский говорил, что готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Британский политолог Марк Галеотти уверен, что украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Он считает, что Россия так просто не сдастся.

Украина не начинает контрнаступления, так как военные страдают от нехватки оружия. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква газете The Times. По его словам, именно причина нехватки оружия для ВСУ является причиной столь частых поездок Зеленского по разным странам. Замглавы офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что особенно армии Украины не хватает снарядов для американских систем Patriot. Ранее Зеленский говорил, что готов начать контрнаступление, но оно обойдется очень дорого. Британский политолог Марк Галеотти уверен, что украинское контрнаступление не положит конец спецоперации РФ. Он считает, что Россия так просто не сдастся.