Москва пока что не достигла заявленных целей специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале [спецоперации]? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины», — напомнил Затулин, отметив, что Россия пока якобы не выполнила ни одной из целей СВО. Полное интервью с ним вышло на его официальном сайте.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из главных задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии. Власти неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. В феврале научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян сказал, что Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на сегодняшний день российские власти изучают альтернативные способы достижения целей СВО.
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