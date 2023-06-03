В Госдуме считают, что цели спецоперации еще не выполнены

Депутат Госдумы Затулин: РФ еще не достигла заявленных целей спецоперации

04 июня 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Затулин считает, что некоторые цели СВО потеряли смысл Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва пока что не достигла заявленных целей специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале [спецоперации]? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины», — напомнил Затулин, отметив, что Россия пока якобы не выполнила ни одной из целей СВО. Полное интервью с ним вышло на его официальном сайте. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из главных задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии. Власти неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. В феврале научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян сказал, что Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на сегодняшний день российские власти изучают альтернативные способы достижения целей СВО.

Москва пока что не достигла заявленных целей специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале [спецоперации]? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины», — напомнил Затулин, отметив, что Россия пока якобы не выполнила ни одной из целей СВО. Полное интервью с ним вышло на его официальном сайте. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из главных задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии. Власти неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. В феврале научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян сказал, что Россия, по большей части, выполнила задачи, которые поставила перед собой в начале спецоперации на Украине. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на сегодняшний день российские власти изучают альтернативные способы достижения целей СВО.