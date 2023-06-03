Экс-сотрудник Конгресса: Байден упал во время речи Блинкена про Россию

Президент США Джо Байден упал во время речи госсекретаря Энтони Блинкена, который высмеивал Россию. По мнению экс-сотрудника конгресса Брэндона Вейхерта, из-за подобных инцидентов весь мир вновь убеждается в слабости США.
«Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент (США Джо Байден. — прим. ред.) падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам», — цитирует мнение Вейхерта сайт
Автор статьи добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда Блинкен высмеивал Россию, назвав ее армию «второй на Украине». Вейхерт уточнил, что работа президента США сопряжена с плотным графиком и высокими физическими и эмоциональными нагрузками, в которыми 80-летний человек не справляется.
Ранее ряд СМИ сообщали о череде сложностей с перемещением американского президента. Так, 2 июня Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Пользователи Twitter обратили внимание на его обувь, подошва которой содержала специальные вырезы для возможной стабилизации положения тела. Кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер порекомендовал пожилому человеку пользоваться тростью.
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