Экс-сотрудник Конгресса: Байден упал во время речи Блинкена про Россию

04 июня 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден упал во время насмешек в сторону России Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден упал во время речи госсекретаря Энтони Блинкена, который высмеивал Россию. По мнению экс-сотрудника конгресса Брэндона Вейхерта, из-за подобных инцидентов весь мир вновь убеждается в слабости США. «Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент (США Джо Байден. — прим. ред.) падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам», — цитирует мнение Вейхерта сайт 19fortyfive . Кроме того, аналитик заявил, что считает Байдена умственно отсталым. Автор статьи добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда Блинкен высмеивал Россию, назвав ее армию «второй на Украине». Вейхерт уточнил, что работа президента США сопряжена с плотным графиком и высокими физическими и эмоциональными нагрузками, в которыми 80-летний человек не справляется. Ранее ряд СМИ сообщали о череде сложностей с перемещением американского президента. Так, 2 июня Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Пользователи Twitter обратили внимание на его обувь, подошва которой содержала специальные вырезы для возможной стабилизации положения тела. Кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер порекомендовал пожилому человеку пользоваться тростью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден упал во время речи госсекретаря Энтони Блинкена, который высмеивал Россию. По мнению экс-сотрудника конгресса Брэндона Вейхерта, из-за подобных инцидентов весь мир вновь убеждается в слабости США. «Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент (США Джо Байден. — прим. ред.) падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединенные Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам», — цитирует мнение Вейхерта сайт 19fortyfive. Кроме того, аналитик заявил, что считает Байдена умственно отсталым. Автор статьи добавил, что инцидент произошел в тот момент, когда Блинкен высмеивал Россию, назвав ее армию «второй на Украине». Вейхерт уточнил, что работа президента США сопряжена с плотным графиком и высокими физическими и эмоциональными нагрузками, в которыми 80-летний человек не справляется. Ранее ряд СМИ сообщали о череде сложностей с перемещением американского президента. Так, 2 июня Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон. Пользователи Twitter обратили внимание на его обувь, подошва которой содержала специальные вырезы для возможной стабилизации положения тела. Кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер порекомендовал пожилому человеку пользоваться тростью.