25 мая 2023

На Украине за месяц вынесли 100 приговоров за уклонение от мобилизации

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
На Украине большинству уклонистов от мобилизации назначают наказание наказание в виде трех лет тюрьмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последний месяц было вынесено порядка ста решений по делам об уклонении от мобилизации на Украине. Об этом свидетельствуют документы в картотеке судебных дел страны.

«Около сотни приговоров за уклонение от мобилизации появилось в украинском реестре. <…> В большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один либо два года. <…> Такие приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием», — передает украинское издание «Страна.ua».

По данным украинского СМИ, первый приговор по делу об уклонении от мобилизации был вынесен 30 января. Отмечается, что у гражданина не было уважительных причин для этого. Подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

В стране сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки гражданам могут рассылаться через мессенджеры и соцсети. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны Украины подчеркивали, что осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию.

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За последний месяц было вынесено порядка ста решений по делам об уклонении от мобилизации на Украине. Об этом свидетельствуют документы в картотеке судебных дел страны. «Около сотни приговоров за уклонение от мобилизации появилось в украинском реестре. <…> В большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один либо два года. <…> Такие приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием», — передает украинское издание «Страна.ua». По данным украинского СМИ, первый приговор по делу об уклонении от мобилизации был вынесен 30 января. Отмечается, что у гражданина не было уважительных причин для этого. Подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В стране сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки гражданам могут рассылаться через мессенджеры и соцсети. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны Украины подчеркивали, что осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию.
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