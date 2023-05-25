На Украине за месяц вынесли 100 приговоров за уклонение от мобилизации

26 мая 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

На Украине большинству уклонистов от мобилизации назначают наказание наказание в виде трех лет тюрьмы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последний месяц было вынесено порядка ста решений по делам об уклонении от мобилизации на Украине. Об этом свидетельствуют документы в картотеке судебных дел страны. «Около сотни приговоров за уклонение от мобилизации появилось в украинском реестре. <…> В большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один либо два года. <…> Такие приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием», — передает украинское издание «Страна.ua». По данным украинского СМИ, первый приговор по делу об уклонении от мобилизации был вынесен 30 января. Отмечается, что у гражданина не было уважительных причин для этого. Подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В стране сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки гражданам могут рассылаться через мессенджеры и соцсети. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны Украины подчеркивали, что осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию.

За последний месяц было вынесено порядка ста решений по делам об уклонении от мобилизации на Украине. Об этом свидетельствуют документы в картотеке судебных дел страны. «Около сотни приговоров за уклонение от мобилизации появилось в украинском реестре. <…> В большинстве случаев суды признают уклонившихся от мобилизации военнообязанных мужчин виновными в нарушении уголовного кодекса и назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один либо два года. <…> Такие приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием», — передает украинское издание «Страна.ua». По данным украинского СМИ, первый приговор по делу об уклонении от мобилизации был вынесен 30 января. Отмечается, что у гражданина не было уважительных причин для этого. Подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В стране сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки гражданам могут рассылаться через мессенджеры и соцсети. Украинские мужчины тратят значительные суммы, чтобы избежать мобилизации. В Минобороны Украины подчеркивали, что осужденных за уклонение от мобилизации граждан Украины могут призвать в армию.