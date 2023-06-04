Замминистра обороны Украины Маляр: объявления о начале наступления не будет

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Ганна Маляр заявила, что объявления о начале наступления не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не будет объявлять о начале своего наступления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Планы любят тишину. Объявления о начале [наступления] не будет», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Украине идет подготовка к масштабному наступлению. Операцию планировалось провести еще весной. Однако позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к наступлению, но нужно дать ей больше времени, чтобы избежать потерь. Спустя время Зеленский сказал, что эта операция может обойтись слишком дорого.

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Киев не будет объявлять о начале своего наступления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Планы любят тишину. Объявления о начале [наступления] не будет», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что на Украине идет подготовка к масштабному наступлению. Операцию планировалось провести еще весной. Однако позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к наступлению, но нужно дать ей больше времени, чтобы избежать потерь. Спустя время Зеленский сказал, что эта операция может обойтись слишком дорого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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