Замминистра обороны Украины Маляр: объявления о начале наступления не будет

Ганна Маляр заявила, что объявления о начале наступления не будет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев не будет объявлять о начале своего наступления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Планы любят тишину. Объявления о начале [наступления] не будет», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что на Украине идет подготовка к масштабному наступлению. Операцию планировалось провести еще весной. Однако позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к наступлению, но нужно дать ей больше времени, чтобы избежать потерь. Спустя время Зеленский сказал, что эта операция может обойтись слишком дорого.
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