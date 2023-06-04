Замминистра обороны Украины Маляр: объявления о начале наступления не будет

Ганна Маляр заявила, что объявления о начале наступления не будет Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев не будет объявлять о начале своего наступления. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Планы любят тишину. Объявления о начале [наступления] не будет», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Украине идет подготовка к масштабному наступлению. Операцию планировалось провести еще весной. Однако позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к наступлению, но нужно дать ей больше времени, чтобы избежать потерь. Спустя время Зеленский сказал, что эта операция может обойтись слишком дорого.