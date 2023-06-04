Nbcnews: Британия нашла способ давления на США

04 июня 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Власти Великобритании и США работают в тесном сотрудничестве по вопросу поставок вооружения на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Великобритании своими решительными действиями подтолкнули правительство США на поставки современного оружия на Украину. Об этом заявил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. «Мы, безусловно, были одними из лидеров в подталкивании и поощрении других к большей политической смелости», — передает слова Эллвуда издание Nbcnews . Отмечается, что британские власти также ведут разговор о новых военных возможностях для Киева с США, но поставки конкретных систем вооружения пока не обсуждаются. Ранее сообщалось, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что британские власти и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины.

Власти Великобритании своими решительными действиями подтолкнули правительство США на поставки современного оружия на Украину. Об этом заявил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. «Мы, безусловно, были одними из лидеров в подталкивании и поощрении других к большей политической смелости», — передает слова Эллвуда издание Nbcnews. Отмечается, что британские власти также ведут разговор о новых военных возможностях для Киева с США, но поставки конкретных систем вооружения пока не обсуждаются. Ранее сообщалось, что у западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что британские власти и другие страны вынуждены приобретать больше оружия, чем жертвовать его из собственных запасов. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что странам альянса нужно подписывать больше контрактов с оборонными предприятиями для наращивания производства боеприпасов, поскольку у стран НАТО заканчиваются боеприпасы для поддержи Украины.