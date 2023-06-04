Военкоры: ВКС России атакуют ВСУ «умными бомбами» в Запорожье

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ВКС РФ наносят удары по силам ВСУ «умными бомбами» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы (ВКС) России применяют «умные бомбы» для нанесения ударов по ВСУ в Запорожской области. Удары наносились по украинским силам, которые предприняли попытку разведки боем, сообщили военкоры.

«ВКС России наносят удары „умными бомбами“ по целям в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что удары наносились по военным ВСУ, которые перешли в наступление на запорожском направлении.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что более 15 единиц бронетехники использовались ВСУ при попытке атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа. Украинские солдаты совместно с польскими наемниками попытались прорваться через запорожский фронт, передает «Федеральное агентство новостей».

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Военно-космические силы (ВКС) России применяют «умные бомбы» для нанесения ударов по ВСУ в Запорожской области. Удары наносились по украинским силам, которые предприняли попытку разведки боем, сообщили военкоры. «ВКС России наносят удары „умными бомбами“ по целям в Запорожской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что удары наносились по военным ВСУ, которые перешли в наступление на запорожском направлении. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что более 15 единиц бронетехники использовались ВСУ при попытке атаки на запорожском направлении в районе времевского выступа. Украинские солдаты совместно с польскими наемниками попытались прорваться через запорожский фронт, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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