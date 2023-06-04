Челябинскому блогеру, призывавшему ВСУ бомбить Россию, не удалось выйти из-за решетки

Блогер пробудет в СИЗО минимум до 10 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Блогеру из Челябинска Алексею Сидорову (никнейм: «Алалас Алаласович»), призывавшему ВСУ бомбить Россию, не удалось выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU источник в судебной системе, он останется за решеткой до 10 июля.

«Суд отказал в смягчении меры пресечения блогеру. Решение Тракторозаводского суда о заключении его под стражу до 10 июля оставили без изменений», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там сообщили, что прокомментируют информацию позднее.

Сотрудники УФСБ по региону при участии полиции задержали блогера 10 мая. Ему предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По версии следствия, блогер в прямом эфире призывал бомбить российские города. Во время избрания меры пресечения Сидоров отметил, что его слова были вырваны из контекста.