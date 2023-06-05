В Госдуме призвали наградить срочников, воевавших с ВСУ в Белгородской области

05 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Срочников, защищавших Белгородскую область, могут признать участниками боевых действий Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Партия ЛДПР начала разрабатывать закон о наградах для солдат срочной службы, которые защищали Белгородскую область от атак украинских сил. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма. Обращаюсь к Министерству обороны: необходимы совместные оперативные действия по этому вопросу», — заявил он в своем telegram-канале . Он отметил, что срочники, которые участвовали в защите Белгородской области, должны быть признаны участниками боевых действий и получить денежные выплаты. Ранее губернатор Белгородской области Владимир Гладков сообщил, что Украина начала обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Он выдвинул свои требования по обмену пленными, которых захватила украинская ДРГ. Он отметил, что каждый день мирные жители погибают из-за действий бойцов «Русского добровольческого корпуса». Губернатор добавил, что единственное, что останавливает от переговоров с РДК — нахождение российских военных в их плену.

Партия ЛДПР начала разрабатывать закон о наградах для солдат срочной службы, которые защищали Белгородскую область от атак украинских сил. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма. Обращаюсь к Министерству обороны: необходимы совместные оперативные действия по этому вопросу», — заявил он в своем telegram-канале. Он отметил, что срочники, которые участвовали в защите Белгородской области, должны быть признаны участниками боевых действий и получить денежные выплаты. Ранее губернатор Белгородской области Владимир Гладков сообщил, что Украина начала обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Он выдвинул свои требования по обмену пленными, которых захватила украинская ДРГ. Он отметил, что каждый день мирные жители погибают из-за действий бойцов «Русского добровольческого корпуса». Губернатор добавил, что единственное, что останавливает от переговоров с РДК — нахождение российских военных в их плену.