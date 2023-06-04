Гладков: из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горит энергетический объект

По словам Гладкова, пострадавших нет
В Белгородской области загорелся энергетический объект. Предполагается, что причиной тому стала атака беспилотника. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», —
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