Гладков: из-за атаки БПЛА в Белгородском районе горит энергетический объект 05 июня 2023 в 04:11 Размер текста - 17 + По словам Гладкова, пострадавших нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белгородской области загорелся энергетический объект. Предполагается, что причиной тому стала атака беспилотника. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. Также нет отключения потребителей. В Белгородской области загорелся энергетический объект. Предполагается, что причиной тому стала атака беспилотника. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет. Также нет отключения потребителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям