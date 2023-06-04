Полковник Алехин: атаки на Белгород являются частью замысла Украины по наступлению 05 июня 2023 в 03:05 Размер текста - 17 + У ВСУ не хватит сил и средств для наступления на Белгород, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины, чтобы снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Удары и попытки прорыва на некоторых участках в Белгородской области — это одно из звеньев замысла по предстоящему наступлению. Но вести широкомасштабные боевые действия наступательного характера там у них не получится. Основные силы и средства сосредоточены на Донбасском южном направлении. Удары по Белгородской области можно назвать отвлекающим маневром», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, полномасштабное наступление на Белгород ВСУ вести не сможет. «Действия на приграничной территории в основном носят демонстративный характер: прощупать уязвимые участки границы, запугать население. Одна из их основных задач — выманить как можно больше наших боеспособных частей с линии Донбасского направления», — отметил военный обозреватель. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород. Удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины, чтобы снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Удары и попытки прорыва на некоторых участках в Белгородской области — это одно из звеньев замысла по предстоящему наступлению. Но вести широкомасштабные боевые действия наступательного характера там у них не получится. Основные силы и средства сосредоточены на Донбасском южном направлении. Удары по Белгородской области можно назвать отвлекающим маневром», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, полномасштабное наступление на Белгород ВСУ вести не сможет. «Действия на приграничной территории в основном носят демонстративный характер: прощупать уязвимые участки границы, запугать население. Одна из их основных задач — выманить как можно больше наших боеспособных частей с линии Донбасского направления», — отметил военный обозреватель. Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям