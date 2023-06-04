Полковник Алехин: атаки на Белгород являются частью замысла Украины по наступлению

Удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины, чтобы снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
«Удары и попытки прорыва на некоторых участках в Белгородской области — это одно из звеньев замысла по предстоящему наступлению. Но вести широкомасштабные боевые действия наступательного характера там у них не получится. Основные силы и средства сосредоточены на Донбасском южном направлении. Удары по Белгородской области можно назвать отвлекающим маневром», — сказал Геннадий Алехин.
По его словам, полномасштабное наступление на Белгород ВСУ вести не сможет. «Действия на приграничной территории в основном носят демонстративный характер: прощупать уязвимые участки границы, запугать население. Одна из их основных задач — выманить как можно больше наших боеспособных частей с линии Донбасского направления», — отметил военный обозреватель.
Украина на протяжении нескольких дней обстреливает Шебекино. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку украинских боевиков на Белгород.
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