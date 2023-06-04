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В Тюмени за месяц рухнул спрос на загородную недвижимость

«Авито»: спрос на загородную недвижимость в Тюмени сократился на 18,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, дачный домик
Падение спроса на загородную недвижимость составило 18,6% Фото:

В мае на вторичном рынке загородной недвижимости в Тюмени резко упал спрос на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито».

«Спрос на загородную недвижимость в Тюменской области за год снизился на 2%. За месяц спрос ослаб более заметно — на 18,6%», — рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито».

Несмотря на аномально жаркую погоду, эксперт связывает такой пониженный интерес к загородным владениям с майской стагнацией на рынке недвижимости. Она обусловлена, в том числе, и затяжными праздниками.

Сергей Хахулин также отметил заметное повышение стоимости объектов на загородном рынке Тюменской области. Цена на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы за год увеличилась на 11,1%. Заметнее всего подорожали дачи: прирост составил 20%.

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В мае на вторичном рынке загородной недвижимости в Тюмени резко упал спрос на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито». «Спрос на загородную недвижимость в Тюменской области за год снизился на 2%. За месяц спрос ослаб более заметно — на 18,6%», — рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито». Несмотря на аномально жаркую погоду, эксперт связывает такой пониженный интерес к загородным владениям с майской стагнацией на рынке недвижимости. Она обусловлена, в том числе, и затяжными праздниками. Сергей Хахулин также отметил заметное повышение стоимости объектов на загородном рынке Тюменской области. Цена на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы за год увеличилась на 11,1%. Заметнее всего подорожали дачи: прирост составил 20%.
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