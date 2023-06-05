В Ульяновской области увеличилось число отравившихся сидром

Глава Ульяновской области Русских: 22 человека пострадали в результате употребления суррогатного сидра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, каталка, приемный покой, больница, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
В Ульяновской области от употребления сидра погибли восемь человек, заявил Алексей Русских Фото:

В результате употребления суррогатного сидра 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали, восемь из них умерли. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона», — написал Русских в своем telegram-канале. Он добавил, что восемь из них умерли. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, заключил губернатор.

Ранее в Ульяновской области задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, в результате которых погибли два или более человека. Также сообщалось, что с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате употребления суррогатного сидра 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали, восемь из них умерли. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона», — написал Русских в своем telegram-канале. Он добавил, что восемь из них умерли. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, заключил губернатор. Ранее в Ульяновской области задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, в результате которых погибли два или более человека. Также сообщалось, что с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...