В Ульяновской области увеличилось число отравившихся сидром

В результате употребления суррогатного сидра 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали, восемь из них умерли. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона», — написал Русских в своем telegram-канале. Он добавил, что восемь из них умерли. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, заключил губернатор.
Ранее в Ульяновской области задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, в результате которых погибли два или более человека. Также сообщалось, что с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан.
В результате употребления суррогатного сидра 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали, восемь из них умерли. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона», — написал Русских в своем telegram-канале. Он добавил, что восемь из них умерли. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь, заключил губернатор. Ранее в Ульяновской области задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, в результате которых погибли два или более человека. Также сообщалось, что с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан.