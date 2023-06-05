В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Курганской области

05 июня 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Лесные пожары в ХМАО приблизились к городам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны. «В Ханты-Мансийском автономном округе работают 100 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авиапожарных федерального резерва авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в ХМАО лесные пожары приблизились к городам. В регионе уже работают десантники из Карелии, Мурманской и Омской областей.

В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны. «В Ханты-Мансийском автономном округе работают 100 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авиапожарных федерального резерва авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в ХМАО лесные пожары приблизились к городам. В регионе уже работают десантники из Карелии, Мурманской и Омской областей.