В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Курганской области

В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны.
«В Ханты-Мансийском автономном округе работают 100 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авиапожарных федерального резерва авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало, что в ХМАО лесные пожары приблизились к городам. В регионе уже работают десантники из Карелии, Мурманской и Омской областей.
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