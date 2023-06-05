В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Курганской области

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Лесные пожары в ХМАО приблизились к городам Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны.

«В Ханты-Мансийском автономном округе работают 100 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авиапожарных федерального резерва авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в ХМАО лесные пожары приблизились к городам. В регионе уже работают десантники из Карелии, Мурманской и Омской областей.

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В ХМАО перебросят десантников, тушивших лесные пожары в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны. «В Ханты-Мансийском автономном округе работают 100 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, авиалесоохраны Республики Карелия и Мурманской области. Дополнительно запланирована переброска авиапожарных федерального резерва авиалесоохраны, оказавших действенную помощь в локализации и ликвидации пожаров в Курганской области», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в ХМАО лесные пожары приблизились к городам. В регионе уже работают десантники из Карелии, Мурманской и Омской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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