Экс-министр безопасности ДНР заявил о намерении ВСУ вернуть Бахмут

10 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Бахмут нужен ВСУ, чтобы сделать прорыв, считает Андрей Пинчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ будут пытаться вернуть Бахмут (Артемовск, Донецкая область), чтобы сделать прорыв в российском направлении в районе Горловки, Углегорска, Донецка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «На протяжении последних месяцев господин [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин об этом [попытке ВСУ вернуть Бахмут] регулярно говорит, предупреждает. Я могу только подтвердить его слова. Бахмут является одним из потенциальных стратегических направлений прорыва, поэтому его так и держали. С нашей стороны мы особо никуда пройти не сможем, потому что там эшелонированная оборона в направлении Часов Яра, Константиновки и Славянска, а ВСУ прорваться вполне могут. Это направление Горловки, Углегорское и оттуда уже на Донецкое», — объяснил Андрей Пинчук. По словам экс-министра безопасности ДНР, история с Бахмутом закончится, когда армия РФ возьмет под контроль город Северск (Бахмутский район Донецкой области). «История с Бахмутом будет закончена тогда, когда мы либо продвинемся вперед, либо возьмем под контроль Северск. Он находится по соседству. Когда начинались бои за Бахмут, в нем шли активные военные действия. Мы пытались взять Северск, но, к сожалению, это не получилось. Вдоль дороги между ним и Бахмутом, на внешней стороне, со стороны украинцев, есть дорога. Если бы Северск находился под нашим контролем, она формировала бы новый устойчивый укрепрайон, который бы отрезал мелкие поселки вокруг Бахмута и не давал бы ВСУ возможность туда проникать», — подчеркнул Пинчук. Собеседник агентства добавил, что сейчас российская армия контролирует только сам Бахмут, но не прилегающие территории. «Бахмут — это вытянутая территория, она окружена большим количеством мелких населенных пунктов. Даже если вы держите сам город, что происходит сейчас, то прилегающие территории, в том числе равнинные, скорее всего, не контролируете. Соответственно, противник легко может перемещаться туда, размещать силы, биться за них. Почему ЧВК „Вагнер“ не окружила Бахмут, а вела боевые действия внутри самого города — потому что на открытой местности, в условиях наличия у украинцев мощных контрбатарейных локаторов и дальнобойного орудия, вы становитесь голой целью. Вас уничтожат мгновенно, какие бы вы там траншеи ни выкапывали. Поэтому и бились в городе, зашли и держат его. А вот эти прилегающие территории, населенные пункты, маленькие поселки, лесополосы, они все открытые», — заметил он. Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил в своем telegram-канале, что ВСУ ведут наступательные действия в районе Бахмута. Под артиллерийским огнем находится Соледар. Бои идут и к юго-западу от Бахмута. То, что город подвергается обстрелам ВСУ, подтвердил и врио главы ДНР Денис Пушилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ будут пытаться вернуть Бахмут (Артемовск, Донецкая область), чтобы сделать прорыв в российском направлении в районе Горловки, Углегорска, Донецка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «На протяжении последних месяцев господин [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин об этом [попытке ВСУ вернуть Бахмут] регулярно говорит, предупреждает. Я могу только подтвердить его слова. Бахмут является одним из потенциальных стратегических направлений прорыва, поэтому его так и держали. С нашей стороны мы особо никуда пройти не сможем, потому что там эшелонированная оборона в направлении Часов Яра, Константиновки и Славянска, а ВСУ прорваться вполне могут. Это направление Горловки, Углегорское и оттуда уже на Донецкое», — объяснил Андрей Пинчук. По словам экс-министра безопасности ДНР, история с Бахмутом закончится, когда армия РФ возьмет под контроль город Северск (Бахмутский район Донецкой области). «История с Бахмутом будет закончена тогда, когда мы либо продвинемся вперед, либо возьмем под контроль Северск. Он находится по соседству. Когда начинались бои за Бахмут, в нем шли активные военные действия. Мы пытались взять Северск, но, к сожалению, это не получилось. Вдоль дороги между ним и Бахмутом, на внешней стороне, со стороны украинцев, есть дорога. Если бы Северск находился под нашим контролем, она формировала бы новый устойчивый укрепрайон, который бы отрезал мелкие поселки вокруг Бахмута и не давал бы ВСУ возможность туда проникать», — подчеркнул Пинчук. Собеседник агентства добавил, что сейчас российская армия контролирует только сам Бахмут, но не прилегающие территории. «Бахмут — это вытянутая территория, она окружена большим количеством мелких населенных пунктов. Даже если вы держите сам город, что происходит сейчас, то прилегающие территории, в том числе равнинные, скорее всего, не контролируете. Соответственно, противник легко может перемещаться туда, размещать силы, биться за них. Почему ЧВК „Вагнер“ не окружила Бахмут, а вела боевые действия внутри самого города — потому что на открытой местности, в условиях наличия у украинцев мощных контрбатарейных локаторов и дальнобойного орудия, вы становитесь голой целью. Вас уничтожат мгновенно, какие бы вы там траншеи ни выкапывали. Поэтому и бились в городе, зашли и держат его. А вот эти прилегающие территории, населенные пункты, маленькие поселки, лесополосы, они все открытые», — заметил он. Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил в своем telegram-канале, что ВСУ ведут наступательные действия в районе Бахмута. Под артиллерийским огнем находится Соледар. Бои идут и к юго-западу от Бахмута. То, что город подвергается обстрелам ВСУ, подтвердил и врио главы ДНР Денис Пушилин.