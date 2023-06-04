04 июня 2023

Село на «курганской Рублевке» почти полностью осталось без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы рискуют остаться без воды для полива огорода Фото:

В селе Колташево в Кетовском муниципальном округе, так называемой «курганской Рублевке», жители практически полностью остались без воды. Она есть только в местной школе и детском саду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских.

«Вода есть в детском саду. Также она есть и в школе. Эти моменты отрабатываем, с этим проблем нет. Также есть еще несколько моментов, на которые нужно обратить внимание», — рассказал URA.RU Язовских.

Сообщается, что кетовские власти на данный момент выясняют обстоятельства, по которым в населенном пункте нет воды, а также решают вопрос с одной из причастных компаний. Подробностей журналисту не сообщили. Между тем Язовских пояснил корреспонденту URA.RU, что будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды.

URA.RU писало ранее, что жители села на «курганской Рублевке» остались без воды в период аномальной жары и угрозы пожаров. По версии сельчан, воду вывозят в город, однако они не знают, для каких нужд.

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В селе Колташево в Кетовском муниципальном округе, так называемой «курганской Рублевке», жители практически полностью остались без воды. Она есть только в местной школе и детском саду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских. «Вода есть в детском саду. Также она есть и в школе. Эти моменты отрабатываем, с этим проблем нет. Также есть еще несколько моментов, на которые нужно обратить внимание», — рассказал URA.RU Язовских. Сообщается, что кетовские власти на данный момент выясняют обстоятельства, по которым в населенном пункте нет воды, а также решают вопрос с одной из причастных компаний. Подробностей журналисту не сообщили. Между тем Язовских пояснил корреспонденту URA.RU, что будет подниматься вопрос об отключении у жителей воды для полива огорода. По одной из версий, именно то, что жители Колташево поливают огород из центральной скважины, привело к недостатку воды. URA.RU писало ранее, что жители села на «курганской Рублевке» остались без воды в период аномальной жары и угрозы пожаров. По версии сельчан, воду вывозят в город, однако они не знают, для каких нужд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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