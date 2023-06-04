Курганского депутата гордумы предложили лишить мандата после скандального ДТП

Комиссия по этике Курганской городской думы рекомендовала фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления полномочий депутата Юрия Мартюшова. Такое решение было принято после поступившей в думу жалобы пострадавшего в ДТП по вине депутата. Информацию URA.RU сообщил пострадавший.
«Постоянная депутатская комиссия рекомендовала Региональному отделению <…> рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления Мартюшовым Ю.А. полномочий депутата Курганской городской Думы», — процитировал ответ из думы пострадавший в ДТП курганец. Полученное письмо подписал председатель гордумы Игорь Прозоров.
Курганец, пострадавший в ДТП по вине Мартюшова, просил думу принять меры. Мужчина утверждает, что депутат не выплачивает ущерб по решению суда.
Как сообщили мужчине в думе, региональному отделению партии предложили урегулировать конфликт, изложенный в обращении. Депутату «предложено принять исчерпывающие меры по решению данного вопроса», сообщается в письме.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на депутата, который не возмещает ущерб после ДТП. Позднее он отослал подобную жалобу президенту страны.
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