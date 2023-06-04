Курганского депутата гордумы предложили лишить мандата после скандального ДТП

05 июня 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Кургана попал в повестку комиссии по этике после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комиссия по этике Курганской городской думы рекомендовала фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления полномочий депутата Юрия Мартюшова. Такое решение было принято после поступившей в думу жалобы пострадавшего в ДТП по вине депутата. Информацию URA.RU сообщил пострадавший. «Постоянная депутатская комиссия рекомендовала Региональному отделению <…> рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления Мартюшовым Ю.А. полномочий депутата Курганской городской Думы», — процитировал ответ из думы пострадавший в ДТП курганец. Полученное письмо подписал председатель гордумы Игорь Прозоров. Курганец, пострадавший в ДТП по вине Мартюшова, просил думу принять меры. Мужчина утверждает, что депутат не выплачивает ущерб по решению суда. Как сообщили мужчине в думе, региональному отделению партии предложили урегулировать конфликт, изложенный в обращении. Депутату «предложено принять исчерпывающие меры по решению данного вопроса», сообщается в письме. Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на депутата, который не возмещает ущерб после ДТП. Позднее он отослал подобную жалобу президенту страны.

Комиссия по этике Курганской городской думы рекомендовала фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления полномочий депутата Юрия Мартюшова. Такое решение было принято после поступившей в думу жалобы пострадавшего в ДТП по вине депутата. Информацию URA.RU сообщил пострадавший. «Постоянная депутатская комиссия рекомендовала Региональному отделению <…> рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего осуществления Мартюшовым Ю.А. полномочий депутата Курганской городской Думы», — процитировал ответ из думы пострадавший в ДТП курганец. Полученное письмо подписал председатель гордумы Игорь Прозоров. Курганец, пострадавший в ДТП по вине Мартюшова, просил думу принять меры. Мужчина утверждает, что депутат не выплачивает ущерб по решению суда. Как сообщили мужчине в думе, региональному отделению партии предложили урегулировать конфликт, изложенный в обращении. Депутату «предложено принять исчерпывающие меры по решению данного вопроса», сообщается в письме. Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на депутата, который не возмещает ущерб после ДТП. Позднее он отослал подобную жалобу президенту страны.