04 июня 2023

Леонид Агутин выпустит альбом совместно с Тюменским филармоническим оркестром

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Леонид Агутин станет одним из хедлайнеров фестиваля в Тобольске Фото:

У певца Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра (ТФО) выйдет совместный альбом. Он будет основан по результатам их совместного выступления на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель ТФО Юрий Медяник.

«Мы приняли решение, что специально для этого концерта создаются аранжировки, специальные пьесы, песни и произведения <…> И сейчас мы ведем переговоры, чтобы по итогам нашего выступления на фестивале „Лето в Тобольском Кремле“ был выпущен альбом с Леонидом Агутиным», — сообщил Медяник во время пресс-конференции ТАСС, посвященной фестивалю «Лето в Тобольском Кремле».

Ранее URA.RU сообщало, что одним из хедлайнеров фестиваля в Тобольске станет Леонид Агутин, который примет участие в мероприятии совместно с ТФО. Певец потом уедет с оркестром в Москву, где выступит на своем юбилейном концерте. Рассказать об этом событии также решил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который отправился в столицу, где провел пресс-конференцию, посвященную фестивалю.

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У певца Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра (ТФО) выйдет совместный альбом. Он будет основан по результатам их совместного выступления на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель ТФО Юрий Медяник. «Мы приняли решение, что специально для этого концерта создаются аранжировки, специальные пьесы, песни и произведения <…> И сейчас мы ведем переговоры, чтобы по итогам нашего выступления на фестивале „Лето в Тобольском Кремле“ был выпущен альбом с Леонидом Агутиным», — сообщил Медяник во время пресс-конференции ТАСС, посвященной фестивалю «Лето в Тобольском Кремле». Ранее URA.RU сообщало, что одним из хедлайнеров фестиваля в Тобольске станет Леонид Агутин, который примет участие в мероприятии совместно с ТФО. Певец потом уедет с оркестром в Москву, где выступит на своем юбилейном концерте. Рассказать об этом событии также решил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который отправился в столицу, где провел пресс-конференцию, посвященную фестивалю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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