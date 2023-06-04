Леонид Агутин выпустит альбом совместно с Тюменским филармоническим оркестром

Леонид Агутин станет одним из хедлайнеров фестиваля в Тобольске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У певца Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра (ТФО) выйдет совместный альбом. Он будет основан по результатам их совместного выступления на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель ТФО Юрий Медяник.

«Мы приняли решение, что специально для этого концерта создаются аранжировки, специальные пьесы, песни и произведения <…> И сейчас мы ведем переговоры, чтобы по итогам нашего выступления на фестивале „Лето в Тобольском Кремле“ был выпущен альбом с Леонидом Агутиным», — сообщил Медяник во время пресс-конференции ТАСС, посвященной фестивалю «Лето в Тобольском Кремле».

Ранее URA.RU сообщало, что одним из хедлайнеров фестиваля в Тобольске станет Леонид Агутин, который примет участие в мероприятии совместно с ТФО. Певец потом уедет с оркестром в Москву, где выступит на своем юбилейном концерте. Рассказать об этом событии также решил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который отправился в столицу, где провел пресс-конференцию, посвященную фестивалю.