Замгубернатора Пантелеев пропиарит в Москве главный тюменский фестиваль

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Фестиваль "Лето в тобольском кремле" - 2017. Тобольск, Тюменская область
«Лето в Тобольском кремле» пройдет 28 июня по 15 июля Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 5 июня проедет в Москве пресс-конaеренцию, посвященную предстоящему фестивалю «Лето в Тобольском кремле». Об этом URA.RU сообщили в региональном информационном центре.

«Участники пресс-конференции: Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев; участник фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман; председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов; художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяни», — рассказали в инфоцентре. Начало мероприятия в 16 часов по тюменскому времени.

Власти добавили, что пресс-конференция намечена в рамках сотрудничества Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры. Сам фестиваль пройдет с 28 июня по 15 июля. Его хедлайнером, помимо Бутмана, станет Леонид Агутин.

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Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 5 июня проедет в Москве пресс-конaеренцию, посвященную предстоящему фестивалю «Лето в Тобольском кремле». Об этом URA.RU сообщили в региональном информационном центре. «Участники пресс-конференции: Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев; участник фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман; председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов; художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяни», — рассказали в инфоцентре. Начало мероприятия в 16 часов по тюменскому времени. Власти добавили, что пресс-конференция намечена в рамках сотрудничества Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры. Сам фестиваль пройдет с 28 июня по 15 июля. Его хедлайнером, помимо Бутмана, станет Леонид Агутин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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