В Ульяновской области увеличилось число пострадавших от отравления сидром

Губернатор Ульяновской области Русских: при отравлении сидром погибло 16 человек
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Пострадало 35 человек, сообщил Андрей Русских Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Число пострадавших в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром выросло до 35 человек. Об этом сообщает губернатор области Алексей Русских. 16 человек погибло.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле», — написал Русских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 16 человек погибло. Губернатор уверил жителей, что за жизнь каждого пострадавшего борются врачи.

Мэр Ульяновска Андрей Большаков 5 июня сообщил, что шесть человек погибли из-за выпитого сидра. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии с отравленным сидром в Ульяновске.

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Число пострадавших в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром выросло до 35 человек. Об этом сообщает губернатор области Алексей Русских. 16 человек погибло. «По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле», — написал Русских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 16 человек погибло. Губернатор уверил жителей, что за жизнь каждого пострадавшего борются врачи. Мэр Ульяновска Андрей Большаков 5 июня сообщил, что шесть человек погибли из-за выпитого сидра. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии с отравленным сидром в Ульяновске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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