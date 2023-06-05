В Ульяновской области увеличилось число пострадавших от отравления сидром

Число пострадавших в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром выросло до 35 человек. Об этом сообщает губернатор области Алексей Русских. 16 человек погибло.
«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле», — написал Русских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 16 человек погибло. Губернатор уверил жителей, что за жизнь каждого пострадавшего борются врачи.
Мэр Ульяновска Андрей Большаков 5 июня сообщил, что шесть человек погибли из-за выпитого сидра. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии с отравленным сидром в Ульяновске.
Число пострадавших в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром выросло до 35 человек. Об этом сообщает губернатор области Алексей Русских. 16 человек погибло. «По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле», — написал Русских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что 16 человек погибло. Губернатор уверил жителей, что за жизнь каждого пострадавшего борются врачи. Мэр Ульяновска Андрей Большаков 5 июня сообщил, что шесть человек погибли из-за выпитого сидра. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии с отравленным сидром в Ульяновске.