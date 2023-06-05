Экологи предложили Путину новый способ слежки за дронами

Российское экологическое движение (РЭД) предложило президенту России Владимиру Путину свою платформу по распознаванию и изучению птиц для контроля за беспилотниками ВСУ. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор организации Элмурод Расулмухамедов.
«Мы рассчитываем направить на защиту российских городов и сел потенциал уже действующих волонтеров РЭД и надеемся, что к инициативе такого патрулирования неба захотят присоединиться молодежь, студенты, даже школьники, пенсионеры. Люди хотят помогать защищать свою Родину. Мы можем провести набор и обучение всех желающих и сделать так, чтобы информация от них попадала в нужные руки и приносила реальную пользу. После победы наши волонтеры вернутся к наблюдению за птицами», — сказал Элмурод Расулмухамедов.
Экологи отметили, что готовы модернизировать платформу под текущие нужды государства. «Нужно доработать ее математический аппарат и подключить ее к информационным системам правоохранительных органов и региональных властей», — объяснили в РЭД.
Сторонники движения добавили, что уже есть все необходимое для плодотворного выявления БПЛА. «Инфраструктура создана. Отправлять фото и видео можно через специальный бот в Telegram, а система искусственного интеллекта будет обрабатывать и распознавать материалы автоматически, после обучения», — заключили авторы инициативы.
В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты в районе Днепропетровска. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал, что отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства.
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