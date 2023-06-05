Экологи предложили Путину новый способ слежки за дронами

06 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Информацию о дронах будет обрабатывать искусственный интеллект, заявили в РЭБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское экологическое движение (РЭД) предложило президенту России Владимиру Путину свою платформу по распознаванию и изучению птиц для контроля за беспилотниками ВСУ. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор организации Элмурод Расулмухамедов. «Мы рассчитываем направить на защиту российских городов и сел потенциал уже действующих волонтеров РЭД и надеемся, что к инициативе такого патрулирования неба захотят присоединиться молодежь, студенты, даже школьники, пенсионеры. Люди хотят помогать защищать свою Родину. Мы можем провести набор и обучение всех желающих и сделать так, чтобы информация от них попадала в нужные руки и приносила реальную пользу. После победы наши волонтеры вернутся к наблюдению за птицами», — сказал Элмурод Расулмухамедов. Экологи отметили, что готовы модернизировать платформу под текущие нужды государства. «Нужно доработать ее математический аппарат и подключить ее к информационным системам правоохранительных органов и региональных властей», — объяснили в РЭД. Сторонники движения добавили, что уже есть все необходимое для плодотворного выявления БПЛА. «Инфраструктура создана. Отправлять фото и видео можно через специальный бот в Telegram, а система искусственного интеллекта будет обрабатывать и распознавать материалы автоматически, после обучения», — заключили авторы инициативы. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты в районе Днепропетровска. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал, что отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское экологическое движение (РЭД) предложило президенту России Владимиру Путину свою платформу по распознаванию и изучению птиц для контроля за беспилотниками ВСУ. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор организации Элмурод Расулмухамедов. «Мы рассчитываем направить на защиту российских городов и сел потенциал уже действующих волонтеров РЭД и надеемся, что к инициативе такого патрулирования неба захотят присоединиться молодежь, студенты, даже школьники, пенсионеры. Люди хотят помогать защищать свою Родину. Мы можем провести набор и обучение всех желающих и сделать так, чтобы информация от них попадала в нужные руки и приносила реальную пользу. После победы наши волонтеры вернутся к наблюдению за птицами», — сказал Элмурод Расулмухамедов. Экологи отметили, что готовы модернизировать платформу под текущие нужды государства. «Нужно доработать ее математический аппарат и подключить ее к информационным системам правоохранительных органов и региональных властей», — объяснили в РЭД. Сторонники движения добавили, что уже есть все необходимое для плодотворного выявления БПЛА. «Инфраструктура создана. Отправлять фото и видео можно через специальный бот в Telegram, а система искусственного интеллекта будет обрабатывать и распознавать материалы автоматически, после обучения», — заключили авторы инициативы. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты в районе Днепропетровска. Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал, что отслеживать появление дронов ВСУ и передавать информацию военным для уничтожения беспилотников (БПЛА) можно при помощи таксистов. Для этого на машины нужно установить специальные технические устройства.