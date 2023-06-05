Роспотребнадзор перечислил основные признаки алкогольного отравления

Роспотребнадзор: тошнота может сигнализировать об алкогольном отравлении
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Если возникают первые признаки отравления алкоголем, необходимо немедленно вызвать скорую помощь Фото:

Тошнота и рвота сигнализируют об алкогольном отравлении. В Роспотребнадзоре рассказали о всех признаках, которые говорят об интоксикации организма.

Признаки алкогольного отравления

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Алкогольное отравление может проявляться следующими признаками:

  • тошнота;
  • рвота;
  • чувство дурноты;
  • головокружение;
  • боли в животе;
  • мучительная головная боль.

При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами следует немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Дополнительные симптомы зависят от причины отравления и объема выпитого напитка. Напоминание от Роспотребнадзора: употребление различных видов спирта является частой причиной острых отравлений. Даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу.

Вред алкоголя для здоровья человека

В целом употребление алкоголя ухудшает кровоснабжение и может стать причиной:

  • гипертонической болезни;
  • сахарного диабета;
  • заболеваний печени и почек.

Что нужно сделать, чтобы избежать алкогольного отравления?

Следующие правила помогут предотвратить отравления спиртсодержащей продукцией:

  • не покупайте алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, с рук, а также дистанционным способом продажи (через интернет);
  • не приобретайте алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо закупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;
  • ни при каких обстоятельствах не употребляйте спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;
  • исключите избыточный и длительный прием алкоголя, а также употребление его суррогатов.

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Тошнота и рвота сигнализируют об алкогольном отравлении. В Роспотребнадзоре рассказали о всех признаках, которые говорят об интоксикации организма. Алкогольное отравление может проявляться следующими признаками: При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами следует немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Дополнительные симптомы зависят от причины отравления и объема выпитого напитка. Напоминание от Роспотребнадзора: употребление различных видов спирта является частой причиной острых отравлений. Даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу. В целом употребление алкоголя ухудшает кровоснабжение и может стать причиной: Следующие правила помогут предотвратить отравления спиртсодержащей продукцией:
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