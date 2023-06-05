Роспотребнадзор перечислил основные признаки алкогольного отравления

Тошнота и рвота сигнализируют об алкогольном отравлении. В Роспотребнадзоре рассказали о всех признаках, которые говорят об интоксикации организма.
Признаки алкогольного отравления
Алкогольное отравление может проявляться следующими признаками:
- тошнота;
- рвота;
- чувство дурноты;
- головокружение;
- боли в животе;
- мучительная головная боль.
При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами следует немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Дополнительные симптомы зависят от причины отравления и объема выпитого напитка. Напоминание от Роспотребнадзора: употребление различных видов спирта является частой причиной острых отравлений. Даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу.
Вред алкоголя для здоровья человека
В целом употребление алкоголя ухудшает кровоснабжение и может стать причиной:
- гипертонической болезни;
- сахарного диабета;
- заболеваний печени и почек.
Что нужно сделать, чтобы избежать алкогольного отравления?
Следующие правила помогут предотвратить отравления спиртсодержащей продукцией:
- не покупайте алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, с рук, а также дистанционным способом продажи (через интернет);
- не приобретайте алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо закупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;
- ни при каких обстоятельствах не употребляйте спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;
- исключите избыточный и длительный прием алкоголя, а также употребление его суррогатов.
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