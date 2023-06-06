Военный аналитик раскрыл истинную задачу контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Джерелиевский: НАТО проводит учения, используя контрнаступление ВСУ

06 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

НАТО на Украине проводит учения, считает Борис Джерелиевский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ — это, по сути, полигонные учения НАТО для проверки работы современных систем связи, разведки, управления войсками. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский. «Одна из главных задач этого наступления, которую ставит НАТО перед собой, — это провести самые серьезные полигонные учения. Не то, что максимально приближенные, а совершенно точные, которые должны показать возможности Северо-Атлантического альянса в контактном бое против российской армии. Все эти части, которые будут задействованы, оснащены западной техникой, и боевики, которые в них находятся, подготовлены западными инструкторами в соответствии со стандартами НАТО. Для них главное — определить все возможности и слабые точки своей военной системы. Там проверка не то, что техники, потому что она не самая современная, а самых современных систем связи, разведки, управления войсками», — объяснил Борис Джерелиевский. По мнению военного аналитика, в случае отражения Россией контратаки ВСУ, противостояние перейдет в мягкий формат некого «Карибского кризиса» (острое военно-политическое противостояние 1962 года между СССР и США, которое поставило мир на грань ядерной катастрофы). «Я думаю, по результатам этого наступления будет принято решение — или дальнейшая эскалация против России с возможным уже непосредственным включением может и не всего Альянса, но по крайней мере каких-то его стран, или же, если мы себя покажем хорошо и покажем несостоятельность нашего противника, я думаю, будет принято решение о переходе к мягкой силе, к разрядке напряженности. Как вариант такого „Карибского кризиса 2.0“ и попытка взорвать Россию изнутри», — подчеркнул Джерелиевский. Собеседник агентства добавил, что на данный момент основные силы ВСУ находятся в режиме ожидания. «Сейчас то, что происходит, я думаю, еще не является тем наступлением, для которого создавалась ударная группировка, которая находится в настоящий момент в Днепропетровске и в оккупированной части Запорожской области. Там эти войска рассредоточены по различным схронам (потайное помещение для длительного пребывания людей, — прим. URA.RU) и укрывищам. Техника находится на территориях различных заводов, ангаров, спрятана в каких-то сельскохозяйственных сооружениях. Также сосредоточен и личный состав, чтобы минимизировать потери от наших ударов. В настоящий момент, по данным нашей разведки, пока эти силы не находятся в движении, то есть они так и пребывают в ожидании», — отметил он. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают проведение оборонительных операций. На некоторых участках армия переходит в наступление. Особое внимание уделяется бахмутскому (артемовскому) направлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление ВСУ — это, по сути, полигонные учения НАТО для проверки работы современных систем связи, разведки, управления войсками. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский. «Одна из главных задач этого наступления, которую ставит НАТО перед собой, — это провести самые серьезные полигонные учения. Не то, что максимально приближенные, а совершенно точные, которые должны показать возможности Северо-Атлантического альянса в контактном бое против российской армии. Все эти части, которые будут задействованы, оснащены западной техникой, и боевики, которые в них находятся, подготовлены западными инструкторами в соответствии со стандартами НАТО. Для них главное — определить все возможности и слабые точки своей военной системы. Там проверка не то, что техники, потому что она не самая современная, а самых современных систем связи, разведки, управления войсками», — объяснил Борис Джерелиевский. По мнению военного аналитика, в случае отражения Россией контратаки ВСУ, противостояние перейдет в мягкий формат некого «Карибского кризиса» (острое военно-политическое противостояние 1962 года между СССР и США, которое поставило мир на грань ядерной катастрофы). «Я думаю, по результатам этого наступления будет принято решение — или дальнейшая эскалация против России с возможным уже непосредственным включением может и не всего Альянса, но по крайней мере каких-то его стран, или же, если мы себя покажем хорошо и покажем несостоятельность нашего противника, я думаю, будет принято решение о переходе к мягкой силе, к разрядке напряженности. Как вариант такого „Карибского кризиса 2.0“ и попытка взорвать Россию изнутри», — подчеркнул Джерелиевский. Собеседник агентства добавил, что на данный момент основные силы ВСУ находятся в режиме ожидания. «Сейчас то, что происходит, я думаю, еще не является тем наступлением, для которого создавалась ударная группировка, которая находится в настоящий момент в Днепропетровске и в оккупированной части Запорожской области. Там эти войска рассредоточены по различным схронам (потайное помещение для длительного пребывания людей, — прим. URA.RU) и укрывищам. Техника находится на территориях различных заводов, ангаров, спрятана в каких-то сельскохозяйственных сооружениях. Также сосредоточен и личный состав, чтобы минимизировать потери от наших ударов. В настоящий момент, по данным нашей разведки, пока эти силы не находятся в движении, то есть они так и пребывают в ожидании», — отметил он. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают проведение оборонительных операций. На некоторых участках армия переходит в наступление. Особое внимание уделяется бахмутскому (артемовскому) направлению.