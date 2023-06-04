Мэр из ЯНАО решил проблему с разметкой на аварийном участке

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил проблему с разметкой на улице Чубынина. Теперь въезд из двора в этом районе будет только направо. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
«Друзья, вижу ваши обращения, связанные с изменением схемы движения по улице Чубынина. Принял решение — выезд из двора ул. Чубынина, 25 будет только направо, заезд станет возможным с двух направлений», — пишет в своем аккаунте глава Салехарда.
По его словам, уже согласованы схемы движения с ГИБДД. В течение нескольких дней будут внесены изменения.
Ранее по поручению главы Салехарда Алексея Титовского коммунальные службы были переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлекли 24 единицы техники.
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