04 июня 2023
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02 июня 2023

Мэр из ЯНАО решил проблему с разметкой на аварийном участке

Мэр Салехарда Алексей Титовский решил проблему с разметкой на аварийном участке
© Служба новостей «URA.RU»
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Разметка пешеходного перехода. Челябинск, пешеходный переход, дорожники, дорожная разметка
Заезд станет возможным с двух направлений Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил проблему с разметкой на улице Чубынина. Теперь въезд из двора в этом районе будет только направо. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Друзья, вижу ваши обращения, связанные с изменением схемы движения по улице Чубынина. Принял решение — выезд из двора ул. Чубынина, 25 будет только направо, заезд станет возможным с двух направлений», — пишет в своем аккаунте глава Салехарда.

По его словам, уже согласованы схемы движения с ГИБДД. В течение нескольких дней будут внесены изменения.

Ранее по поручению главы Салехарда Алексея Титовского коммунальные службы были переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлекли 24 единицы техники.

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский решил проблему с разметкой на улице Чубынина. Теперь въезд из двора в этом районе будет только направо. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Друзья, вижу ваши обращения, связанные с изменением схемы движения по улице Чубынина. Принял решение — выезд из двора ул. Чубынина, 25 будет только направо, заезд станет возможным с двух направлений», — пишет в своем аккаунте глава Салехарда. По его словам, уже согласованы схемы движения с ГИБДД. В течение нескольких дней будут внесены изменения. Ранее по поручению главы Салехарда Алексея Титовского коммунальные службы были переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлекли 24 единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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