Мэр из ЯНАО взял на особый контроль работу коммунальных служб

Власти Салехарда (ЯНАО) перевели дорожно-коммунальные службы на усиленный режим работы, на улицы города выведены 24 единицы техники. Работа коммунальных служб находится под особым контролем мэра окружной столицы Алексея Титовского, сообщает пресс-служба администрации.
«По поручению главы города Алексея Титовского коммунальные службы переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлечены 24 единицы техники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
В первую очередь снегоуборочная техника очищает проезжую часть, формируя снежные валы на обочинах дорог. Снег будет вывезен после того, как утихнет ветер. Расчистка дворов осуществляется силами управляющих компаний.
Общественный транспорт в городе работает без сбоев, в настоящее время на линии задействовано 11 автобусов. Перенос и изменения в праздничной программе, посвященной 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не планируется.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. В Лабытнанги также действует особый режим работы дорожных служб.
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