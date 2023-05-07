07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Мэр из ЯНАО взял на особый контроль работу коммунальных служб

Власти Салехарда перевели дорожные службы на усиленный режим работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр Алексеем Текслером и Натальей Котовой новой дорожной и снегоуборочной техники. Челябинск, снегоуборочная техника, дорожная техника, дорожники
Алексей Титовский взял под особый контроль работы по очистке снега в Салехарде Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) перевели дорожно-коммунальные службы на усиленный режим работы, на улицы города выведены 24 единицы техники. Работа коммунальных служб находится под особым контролем мэра окружной столицы Алексея Титовского, сообщает пресс-служба администрации.

«По поручению главы города Алексея Титовского коммунальные службы переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлечены 24 единицы техники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

В первую очередь снегоуборочная техника очищает проезжую часть, формируя снежные валы на обочинах дорог. Снег будет вывезен после того, как утихнет ветер. Расчистка дворов осуществляется силами управляющих компаний.

Общественный транспорт в городе работает без сбоев, в настоящее время на линии задействовано 11 автобусов. Перенос и изменения в праздничной программе, посвященной 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не планируется.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. В Лабытнанги также действует особый режим работы дорожных служб.

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Власти Салехарда (ЯНАО) перевели дорожно-коммунальные службы на усиленный режим работы, на улицы города выведены 24 единицы техники. Работа коммунальных служб находится под особым контролем мэра окружной столицы Алексея Титовского, сообщает пресс-служба администрации. «По поручению главы города Алексея Титовского коммунальные службы переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлечены 24 единицы техники», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. В первую очередь снегоуборочная техника очищает проезжую часть, формируя снежные валы на обочинах дорог. Снег будет вывезен после того, как утихнет ветер. Расчистка дворов осуществляется силами управляющих компаний. Общественный транспорт в городе работает без сбоев, в настоящее время на линии задействовано 11 автобусов. Перенос и изменения в праздничной программе, посвященной 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не планируется. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. В Лабытнанги также действует особый режим работы дорожных служб.
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