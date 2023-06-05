В Польше рассказали о ловушке, в которую попал Киев из-за помощи НАТО

Mysl Polska: из-за истощения западных арсеналов Украина от НАТО будет получать старое оружие
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НАТО. Москва. stock, гранатомет, нато, ВСУ, наемник, джавелин, stock
Украина будет довольствоваться старым вооружением, пишет Mysl Polska Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина попала в ловушку из-за военной помощи Запада, потому как поставки оружия, используемого в конфликте с Россией, осуществляются из запасов, которые со временем становятся ограниченными. С уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Об этом пишет польская газета Mysl Polska.

«Ловушка заключается в том, что оружие, поставляемое Киеву для ведения боевых действий против России, поступает из запасов, которые в конце концов ограничены. Поэтому можно прогнозировать, что качество оружия, поставляемого Киеву Западом, будет снижаться по мере опустошения арсеналов НАТО», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что это относится как к устаревшим вооружениям, например, зенитным установкам Hawk, которые были выведены из эксплуатации в США двадцать лет назад, так и к зачастую таким же устаревшим вооружениям времен холодной войны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боеприпасы для поддержки Украины закончились. Он сделал это заявление в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что многомиллиардная военная помощь Украине оказала давление на военно-промышленный комплекс (ВПК) США, что отразилось на американской оборонно-промышленной базе, передает Nation News.

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Украина попала в ловушку из-за военной помощи Запада, потому как поставки оружия, используемого в конфликте с Россией, осуществляются из запасов, которые со временем становятся ограниченными. С уменьшением запасов в арсеналах НАТО качество оружия, поставляемого в Киев, будет снижаться. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «Ловушка заключается в том, что оружие, поставляемое Киеву для ведения боевых действий против России, поступает из запасов, которые в конце концов ограничены. Поэтому можно прогнозировать, что качество оружия, поставляемого Киеву Западом, будет снижаться по мере опустошения арсеналов НАТО», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что это относится как к устаревшим вооружениям, например, зенитным установкам Hawk, которые были выведены из эксплуатации в США двадцать лет назад, так и к зачастую таким же устаревшим вооружениям времен холодной войны. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боеприпасы для поддержки Украины закончились. Он сделал это заявление в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что многомиллиардная военная помощь Украине оказала давление на военно-промышленный комплекс (ВПК) США, что отразилось на американской оборонно-промышленной базе, передает Nation News.
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