На «Уралмашзаводе» выразили соболезнования семье погибшего экс-главы УГИБДД Демина

06 июня 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Юрий Демин работал на «УЗТМ-КАРТЭКС» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Коллектив Уральского завода тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») выразил соболезнования близким погибшего экс-главы УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Демин после ухода из Госавтоинспекции трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». «Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем глубокие соболезнования семье, близким, друзьям. Светлая Вам память, Юрий Алексеевич!» — говорится в сообщении. В компании отметили, что Демин лично разбирался в каждой ситуации, всегда помогал людям и безупречно выполнял свою работу. Юрию Демину было 62 года. УГИБДД по Свердловской области он возглавлял с 2005-го по 2018-й. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а после трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти, упав со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы УГИБДД.

Коллектив Уральского завода тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») выразил соболезнования близким погибшего экс-главы УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Демин после ухода из Госавтоинспекции трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». «Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем глубокие соболезнования семье, близким, друзьям. Светлая Вам память, Юрий Алексеевич!» — говорится в сообщении. В компании отметили, что Демин лично разбирался в каждой ситуации, всегда помогал людям и безупречно выполнял свою работу. Юрию Демину было 62 года. УГИБДД по Свердловской области он возглавлял с 2005-го по 2018-й. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а после трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти, упав со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы УГИБДД.