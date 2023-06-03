Силовики начали проверку по факту смерти экс-главы свердловского УГИБДД Демина

04 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Юрий Демин умер 4 июня около 15:20 в Верхней Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области начали проверку по факту смерти бывшего руководителя областного УГИБДД Юрия Демина, сообщили URA.RU в ведомстве. Демин погиб 4 июня около 15:20 в Верхней Сысерти, упав со строительных лесов. «Информация о смерти Юрия Демина поступила в правоохранительные органы днем 4 июня, по этому факту сотрудники СК по Сысерти начали проверку. Установлено, что его смерть наступила при падении с высоты», — говорится в сообщении. Следователи осматривают место происшествия. Точная причина смерти, как заявили в СК, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых выразил соболезнования семье Демина. «Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память», — отметил полковник Горелых. По данным Горелых, Юрию Демину было 62 года. УГИБДД по Свердловской области он возглавлял 13 лет, с 2005-го по апрель 2018 года. До этого руководил отделом ГИБДД Екатеринбурга. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а затем трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». Ранее URA.RU писало, что экс-глава областного ГИБДД Юрий Демин умер. Он занимался ремонтом в Верхней Сысерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области начали проверку по факту смерти бывшего руководителя областного УГИБДД Юрия Демина, сообщили URA.RU в ведомстве. Демин погиб 4 июня около 15:20 в Верхней Сысерти, упав со строительных лесов. «Информация о смерти Юрия Демина поступила в правоохранительные органы днем 4 июня, по этому факту сотрудники СК по Сысерти начали проверку. Установлено, что его смерть наступила при падении с высоты», — говорится в сообщении. Следователи осматривают место происшествия. Точная причина смерти, как заявили в СК, будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых выразил соболезнования семье Демина. «Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память», — отметил полковник Горелых. По данным Горелых, Юрию Демину было 62 года. УГИБДД по Свердловской области он возглавлял 13 лет, с 2005-го по апрель 2018 года. До этого руководил отделом ГИБДД Екатеринбурга. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а затем трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС». Ранее URA.RU писало, что экс-глава областного ГИБДД Юрий Демин умер. Он занимался ремонтом в Верхней Сысерти.