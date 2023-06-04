Губернатор Куйвашев выступил с речью из-за гибели экс-главы свердловского УГИБДД

Губернатор Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы УГИБДД Демина

05 июня 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Юрий Демин возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего экс-главы регионального УГИБДД Юрию Демину, который упал со строительных лесов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека», — процитировал ДИП слова Куйвашева. Он отметил, что силовик во время службы решал самые сложные задачи и добивался от коллектива качественной и сплоченной работы. Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти. Там он, предположительно, участвовал в ремонте здания и сорвался со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы. Демин погиб в 62 года. Он возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 года, после чего работал заместителем директора по режиму и охране в УГМК.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего экс-главы регионального УГИБДД Юрию Демину, который упал со строительных лесов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека», — процитировал ДИП слова Куйвашева. Он отметил, что силовик во время службы решал самые сложные задачи и добивался от коллектива качественной и сплоченной работы. Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти. Там он, предположительно, участвовал в ремонте здания и сорвался со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы. Демин погиб в 62 года. Он возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 года, после чего работал заместителем директора по режиму и охране в УГМК.