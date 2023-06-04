04 июня 2023

Губернатор Куйвашев выступил с речью из-за гибели экс-главы свердловского УГИБДД

Губернатор Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы УГИБДД Демина
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , демин юрий
Юрий Демин возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 год Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего экс-главы регионального УГИБДД Юрию Демину, который упал со строительных лесов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека», — процитировал ДИП слова Куйвашева. Он отметил, что силовик во время службы решал самые сложные задачи и добивался от коллектива качественной и сплоченной работы.

Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти. Там он, предположительно, участвовал в ремонте здания и сорвался со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы.

Демин погиб в 62 года. Он возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 года, после чего работал заместителем директора по режиму и охране в УГМК.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и семье погибшего экс-главы регионального УГИБДД Юрию Демину, который упал со строительных лесов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека», — процитировал ДИП слова Куйвашева. Он отметил, что силовик во время службы решал самые сложные задачи и добивался от коллектива качественной и сплоченной работы. Демин погиб 4 июня в Верхней Сысерти. Там он, предположительно, участвовал в ремонте здания и сорвался со строительных лесов. Следователи начали проверку причин смерти Демина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнял, что врачи делали все, чтобы спасти жизнь Демина, однако он получил слишком серьезные травмы. Демин погиб в 62 года. Он возглавлял свердловское УГИБДД с 2005 по 2018 года, после чего работал заместителем директора по режиму и охране в УГМК.
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