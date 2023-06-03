03 июня 2023

Умер экс-глава свердловской УГИБДД Юрий Демин

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Юрий Демин умер в результате несчастного случая Фото:

Бывший руководитель УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин погиб 4 июня около 15:20, упав со строительных лесов. Трагедия произошла в Верхней Сысерти, сообщил источник URA.RU.

«Экс-шеф свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин погиб сегодня в районе 15:20 во время строительных работ в Верхней Сысерти. Он упал со строительных лесов с высоты второго этажа», — говорится в сообщении. Демин занимал пост начальника областного ГИБДД с 2005 года по 12 апреля 2018 года.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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Бывший руководитель УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин погиб 4 июня около 15:20, упав со строительных лесов. Трагедия произошла в Верхней Сысерти, сообщил источник URA.RU. «Экс-шеф свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин погиб сегодня в районе 15:20 во время строительных работ в Верхней Сысерти. Он упал со строительных лесов с высоты второго этажа», — говорится в сообщении. Демин занимал пост начальника областного ГИБДД с 2005 года по 12 апреля 2018 года. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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