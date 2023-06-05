Минобороны заявило о продолжении наступления Украины в Донбассе

ВСУ продолжает наступление, сосредоточив усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. Об этом заявили в Минобороны РФ, отметив, что украинские войска несут большие потери.
«Понеся большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада», — передает ведомство в
Также сообщается, что противник наступает в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое. Уточняется, что войскам ВСУ нанесено огневое поражение, что остановило противника. В ведомстве сообщили, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 солдат.
Ранее военкоры рассказали о провальной попытке ВСУ начать контрнаступление. Речь шла о боях между запорожским и угледарским участками фронта. Минобороны сообщало, что российские военнослужащие на южно-донецком направлении предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону.
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