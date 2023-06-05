05 июня 2023

В Минобороны РФ впервые раскрыли число уничтоженных таков Leopard в зоне СВО

Минобороны РФ: восемь танков Leopard уничтожено российскими военными в зоне СВО
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
ВС РФ атаковали 28 танков в зоне СВО, из них восемь составляет Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восемь танков Leopard производства Германии уничтожено в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказали в Минобороны России.

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 „Леопардов“ производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Обозреватель Bild Бьорн Стритцель считает, что для борьбы с танками Leopard 2, которые Запад поставляет Украине, Россия может использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU допустил, что танки Leopard могут быть поражены любым российским кумулятивным снарядом. По его словам, если выстрел придется в кормовую нишу башни, то выведет из строя экипаж техники.

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Восемь танков Leopard производства Германии уничтожено в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказали в Минобороны России. «Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 „Леопардов“ производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Обозреватель Bild Бьорн Стритцель считает, что для борьбы с танками Leopard 2, которые Запад поставляет Украине, Россия может использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU допустил, что танки Leopard могут быть поражены любым российским кумулятивным снарядом. По его словам, если выстрел придется в кормовую нишу башни, то выведет из строя экипаж техники.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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