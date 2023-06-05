В Минобороны РФ впервые раскрыли число уничтоженных таков Leopard в зоне СВО

Восемь танков Leopard производства Германии уничтожено в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказали в Минобороны России.
«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 „Леопардов“ производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», —
Обозреватель Bild Бьорн Стритцель считает, что для борьбы с танками Leopard 2, которые Запад поставляет Украине, Россия может использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), мины ТМ-62 и технику отечественного производства. Полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU допустил, что танки Leopard могут быть поражены любым российским кумулятивным снарядом. По его словам, если выстрел придется в кормовую нишу башни, то выведет из строя экипаж техники.
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