Власти ХМАО столкнулись со сложностями при вербовке контрактников на СВО

Власти ХМАО не смогли завербовать достаточное количество контрактников и увеличили выплаты

06 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО увеличили выплаты контрактникам из-за их недобора Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО не смогли завербовать достаточное количество контрактников, несмотря на полумиллионные выплаты участникам СВО. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что причиной увеличения выплат рекрутам еще на 150 тысяч рублей стали низкие показатели по набору рекрутов. «Округу за полгода не удалось привлечь даже половину нужного числа желающих, поэтому власти и ввели допвыплаты. Чиновники надеются, что это поможет не только замотивировать югорчан, но и заманить жителей соседних регионов, где зарплаты и уровень соцобеспечения ниже. В ряде муниципалитетов не набирается и сотни желающих», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства, близкий к окружному правительству, заявил, речи о провале кампании по набору контрактников нет. «Сроки, обозначенные МО (по данным источников агентства, привлечь на военную службу по контракту необходимо порядка 400 тысяч человек до конца 2023 года — прим. URA.RU), не истекли. Просто в целом у нас все идет медленнее, чем у соседей», — уточнил инсайдер. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил журналисту агентства, что кампания проходит в штатном режиме. «Все хорошо, все по плану», — заверил военком. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры подтвердили, что власти региона привлекают рекрутов из соседних регионов, так как в ХМАО высокие зарплаты, а большая часть мужского населения занята в топливно-энергетическом комплексе. «Округ конкурирует и по выплатам, и по мерам поддержки для семей (например, места в вузах», — уточнили в ведомстве. В ХМАО работает круглосуточная горячая линия, которая обеспечивает полное сопровождение желающего пойти на службу по контракту и оказывает полное содействие. У каждого решившего пойти на службу есть персонально закрепленный сопровождающий. Компенсируется проезд до Ханты-Мансийска из других регионов, на период оформления документов предоставляется жилье и питание, военнослужащие обеспечиваются тактическим рюкзаком, а власти региона направляют дополнительное оборудование и снаряжение по заявкам командиров частей, где служат югорчане. «Региональные выплаты беспрецедентные — больше, чем в других регионах. Это 250 тысяч при заключении контракта, 250 тысяч по окончании контракта, 150 тысяч за каждые четыре месяца службы, выплата при ранении до 7 миллионов», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало об увеличении выплат участникам СВО. Депсоцразвития предложил выплачивать еще по 150 тысяч рублей контрактникам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО не смогли завербовать достаточное количество контрактников, несмотря на полумиллионные выплаты участникам СВО. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что причиной увеличения выплат рекрутам еще на 150 тысяч рублей стали низкие показатели по набору рекрутов. «Округу за полгода не удалось привлечь даже половину нужного числа желающих, поэтому власти и ввели допвыплаты. Чиновники надеются, что это поможет не только замотивировать югорчан, но и заманить жителей соседних регионов, где зарплаты и уровень соцобеспечения ниже. В ряде муниципалитетов не набирается и сотни желающих», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства, близкий к окружному правительству, заявил, речи о провале кампании по набору контрактников нет. «Сроки, обозначенные МО (по данным источников агентства, привлечь на военную службу по контракту необходимо порядка 400 тысяч человек до конца 2023 года — прим. URA.RU), не истекли. Просто в целом у нас все идет медленнее, чем у соседей», — уточнил инсайдер. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил журналисту агентства, что кампания проходит в штатном режиме. «Все хорошо, все по плану», — заверил военком. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры подтвердили, что власти региона привлекают рекрутов из соседних регионов, так как в ХМАО высокие зарплаты, а большая часть мужского населения занята в топливно-энергетическом комплексе. «Округ конкурирует и по выплатам, и по мерам поддержки для семей (например, места в вузах», — уточнили в ведомстве. В ХМАО работает круглосуточная горячая линия, которая обеспечивает полное сопровождение желающего пойти на службу по контракту и оказывает полное содействие. У каждого решившего пойти на службу есть персонально закрепленный сопровождающий. Компенсируется проезд до Ханты-Мансийска из других регионов, на период оформления документов предоставляется жилье и питание, военнослужащие обеспечиваются тактическим рюкзаком, а власти региона направляют дополнительное оборудование и снаряжение по заявкам командиров частей, где служат югорчане. «Региональные выплаты беспрецедентные — больше, чем в других регионах. Это 250 тысяч при заключении контракта, 250 тысяч по окончании контракта, 150 тысяч за каждые четыре месяца службы, выплата при ранении до 7 миллионов», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало об увеличении выплат участникам СВО. Депсоцразвития предложил выплачивать еще по 150 тысяч рублей контрактникам.