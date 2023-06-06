Зеленский собирает экстренное заседание из-за прорыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
«В связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал Данилов в Twitter. Подробности повестки заседания не раскрываются.
Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра, докладывал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает
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