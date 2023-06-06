Зеленский собирает экстренное заседание из-за прорыва Каховской ГЭС

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Зеленский собирает заседание из-за прорыва ГЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

«В связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал Данилов в Twitter. Подробности повестки заседания не раскрываются.

Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра, докладывал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает MK.

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Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов. «В связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал Данилов в Twitter. Подробности повестки заседания не раскрываются. Удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 метра, докладывал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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