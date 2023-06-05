Из курганского правительства уволился высокопоставленный чиновник

Олег Поршаков уволился из правительства области по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из правительства Курганской области уволился директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков. Информация опубликована в официальном telegram-канале областного правительства.

«И.о. директора департамента гражданской защиты назначен Валерий Земляных. Олег Поршаков, ранее возглавлявший департамент, покинул должность по собственному желанию», — указано в опубликованном сообщении. До совего назначения Земляных был замдиректора ведомства, возглавлял управление защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности

Ранее URA.RU писало, что Поршаков возглавлял департамент с ноября прошлого года. Земляных до работы в правительстве был замначальника ГУ МЧС России по Курганской области.