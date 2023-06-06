Жителей Херсонской области призвали готовиться к эвакуации после прорыва ГЭС

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Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, автобус, эвакуация населения
Жителей Херсонской области готовы эвакуировать при необходимости, отметил Андрей Алексеенко Фото:
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При необходимости жителей Херсонской области готовы эвакуировать из прибрежных сел, находящиеся поблизости от Каховской ГЭС. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Если это потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы», — написал Андрей Алексеенко у себя в telegram-канале. Также он попросил доверять только официальной информации по ситуации с повреждением гидроэлектростанции в Херсонской области.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил повреждение Каховской ГЭС 6 июня. По его словам, могут быть затоплены 300 домов на ближайших территориях ниже Новой Каховки. Также он рассказал, что жители Крыма могут остаться без воды в связи с происшествием.

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При необходимости жителей Херсонской области готовы эвакуировать из прибрежных сел, находящиеся поблизости от Каховской ГЭС. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Если это потребуется, мы готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы», — написал Андрей Алексеенко у себя в telegram-канале. Также он попросил доверять только официальной информации по ситуации с повреждением гидроэлектростанции в Херсонской области. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил повреждение Каховской ГЭС 6 июня. По его словам, могут быть затоплены 300 домов на ближайших территориях ниже Новой Каховки. Также он рассказал, что жители Крыма могут остаться без воды в связи с происшествием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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