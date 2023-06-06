Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава города Владимир Леонтьев.
«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1». После своих слов он показал вид из окна городской администрации. Очевидцы также выкладывают кадры, на которых видно, как Новая Каховка уходит под воду.
Утром 6 июня мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. В городе по распоряжению главы округа введен режим ЧС.
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