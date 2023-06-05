Госдолг Курганской области увеличился на миллионы рублей

Федеральный кредит повлиял на госдолг Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдолг Курганской области вырос на 413 млн рублей и составил 17,9 млрд рублей. Информация опубликована на сайте департамента финансов. В пресс-службе регионального правительства URA.RU в ответ на редакционный запрос сообщили, что сумма увеличилась из-за получения федерального кредита.

«Информация об объеме и структуре государственного и муниципального долга Курганской области. Сумма по состоянию на 1 июня 2023 года: 17 904 790,96 рубля», — указано в опубликованном отчете ведомства. До этого госдолг составлял 17 млрд 491 млн рублей.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области уточнили, что на это повлиял федеральный бюджетный кредит. «Увеличение государственного долга Курганской области по сравнению с началом года составило 413 млн рублей в связи с привлечением из федерального бюджета кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (ИБК). Бюджетный кредит привлечен на 15 лет», — говорится в сообщении властей. До 1 декабря областное правительство должно возвратить в федеральный бюджет 432,1 млн рублей, которые были ранее взяты.

В середине мая губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал взять кредит, чтобы помочь пострадавшим от масштабных пожаров. Тогда он объяснял, что у региона нет средств на жилищные сертификаты. Поэтому власти вынуждены брать кредит.