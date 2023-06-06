Три населенных пункта полностью затопило в Херсонской области

06 июня 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Три населенных пункта затоплены в Новокаховском городском округе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Три населенных пункта полностью затоплены в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Три населенных пункта уже полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС», — заявил он, передает ТАСС. Леонтьев также отметил, что около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области. Утром 6 июня мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. В городе по распоряжению главы округа введен режим ЧС.

Три населенных пункта полностью затоплены в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Три населенных пункта уже полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС», — заявил он, передает ТАСС. Леонтьев также отметил, что около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области. Утром 6 июня мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. В городе по распоряжению главы округа введен режим ЧС.