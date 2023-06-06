Три населенных пункта полностью затопило в Херсонской области

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Три населенных пункта затоплены в Новокаховском городском округе Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Три населенных пункта полностью затоплены в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Три населенных пункта уже полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС», — заявил он, передает ТАСС. Леонтьев также отметил, что около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. В городе по распоряжению главы округа введен режим ЧС.

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Три населенных пункта полностью затоплены в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Три населенных пункта уже полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС», — заявил он, передает ТАСС. Леонтьев также отметил, что около 900 человек эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области. Утром 6 июня мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. В городе по распоряжению главы округа введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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