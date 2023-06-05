В Перми убрали из продажи сидр после массовой гибели людей

Сеть магазинов разливных напитков «ХмельСолод» в Перми убрала из продажи все виды сидров. Это связано с массовой гибелью людей, которые отравились некачественным напитком, произведенным предприятием в Самарской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в магазине торговой сети.
«В продаже нет никакого вида сидра. Это связано с массовым отравлением в других городах», — рассказали продавцы магазина «ХмельСолод». При этом в одной торговой точке корреспонденту агентства сообщили, что партия сидра изъята и отправлена на проверку, а в другой — что никакой проверки нет, а сидр просто сняли с продажи. URA.RU направило запрос в торговую сеть.
Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких городах России люди массово погибли после употребления сидра, в составе которого позже был обнаружен метанол. В Пермском крае был обнаружен сидр того же производителя, напитком которого массово отравились люди.
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