05 июня 2023

Вице-премьер Татарстана приехал в сгоревшее курганское село раньше, чем планировал. Фото

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Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, шайхразиев василь
К погорельцам в селе Юлдус приехал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев Фото:
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Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев 6 июня приехал в сгоревшее село Юлдус Курганской области. Информация о визите вице-премьера размещена на сайте Всемирного конгресса татар. Ранее свой второй визит в регион Шайхразиев планировал 21 июня.

«Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального Совета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Юлдус. Он подарил шапку бурек председателю местной религиозной организации мусульман Ахмадулле Хабибуллину. Предыдущая сгорела», — говорится в сообщении. Также они помолились в сельской мечети, которая уцелела в пожаре.

В первый раз Шайхразиев приезжал в Юлдус 24 мая. Жители села пожаловались ему, что не все получили жилищные сертификаты. После вице-премьер Татарстана обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым помощь погорельцам.

Пожар в Юлдусе, который уничтожил 228 домов и унес жизни семи человек, случился 7 мая. Уцелели только несколько домов и мечеть. Правительство Татарстана откликнулось и помогло пострадавшим. В село отправили фуры с гуманитарной помощью.

Вице-премьер Татарстана приехал в сгоревшее курганское село раньше, чем планировал. Фото
В сгоревшее село Юлдус вновь приехал заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев (на фото — в синей бейсболке и светлой футболке)

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Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев 6 июня приехал в сгоревшее село Юлдус Курганской области. Информация о визите вице-премьера размещена на сайте Всемирного конгресса татар. Ранее свой второй визит в регион Шайхразиев планировал 21 июня. «Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального Совета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Юлдус. Он подарил шапку бурек председателю местной религиозной организации мусульман Ахмадулле Хабибуллину. Предыдущая сгорела», — говорится в сообщении. Также они помолились в сельской мечети, которая уцелела в пожаре. В первый раз Шайхразиев приезжал в Юлдус 24 мая. Жители села пожаловались ему, что не все получили жилищные сертификаты. После вице-премьер Татарстана обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым помощь погорельцам. Пожар в Юлдусе, который уничтожил 228 домов и унес жизни семи человек, случился 7 мая. Уцелели только несколько домов и мечеть. Правительство Татарстана откликнулось и помогло пострадавшим. В село отправили фуры с гуманитарной помощью.
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