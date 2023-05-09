В курганском селе, где больше всего погибших от пожара, не сработала сирена. Видео

10 мая 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Село Юлдус в Курганской области сгорело за полчаса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Юлдус Шадринского округа Курганской области с наибольшим числом погибших в пожарах (около 10 человек) не сработала сирена. Об этом URA.RU сообщил местный житель Владимир Минигареев. «Нам начали звонить и предупреждать, что начался пожар, кого-то не было дома. Система оповещения не сработала, иначе люди бы серьезнее отнеслись к ситуации. Иногда ее включали, когда не надо, а в ответственный момент случился сбой. Из-за ветра огонь дошел до наших домов за 20 минут», — рассказал Минигареев URA.RU. Фермер отметил, что многим жителям не удалось сохранить даже документы. После пожара в селе уцелели одна улица и центр. Минигареев поделился, что строить дом на старом месте у леса не хотел бы. По его мнению это небезопасно и может вновь вызвать риск возгорания. Сейчас в селе Юлдус проходит встреча погорельцев с заместителями губернатора, на которой обсуждают, как быстрее помочь людям. Глава Шадринского округа Сергей Копылов также находится на встрече. Журналисту URA.RU он ответил, что не может комментировать ситуацию и информацией не обладает. Ранее URA.RU писало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Число погибших больше 20 человек. Глава МЧС Куренков пообещал вернуться в Курган 18—19 мая для общения с погорельцами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Юлдус Шадринского округа Курганской области с наибольшим числом погибших в пожарах (около 10 человек) не сработала сирена. Об этом URA.RU сообщил местный житель Владимир Минигареев. «Нам начали звонить и предупреждать, что начался пожар, кого-то не было дома. Система оповещения не сработала, иначе люди бы серьезнее отнеслись к ситуации. Иногда ее включали, когда не надо, а в ответственный момент случился сбой. Из-за ветра огонь дошел до наших домов за 20 минут», — рассказал Минигареев URA.RU. Фермер отметил, что многим жителям не удалось сохранить даже документы. После пожара в селе уцелели одна улица и центр. Минигареев поделился, что строить дом на старом месте у леса не хотел бы. По его мнению это небезопасно и может вновь вызвать риск возгорания. Сейчас в селе Юлдус проходит встреча погорельцев с заместителями губернатора, на которой обсуждают, как быстрее помочь людям. Глава Шадринского округа Сергей Копылов также находится на встрече. Журналисту URA.RU он ответил, что не может комментировать ситуацию и информацией не обладает. Ранее URA.RU писало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Число погибших больше 20 человек. Глава МЧС Куренков пообещал вернуться в Курган 18—19 мая для общения с погорельцами.