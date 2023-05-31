Губернатор Александр Моор дал старт работе фонда, созданного по указу Путина

В Тюмени прошло открытие фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества»

Александр Моор дал старт работе фонда «Защитники Отечества» и рассказал о нем в подробностях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор торжественно дал старт работе фонда «Защитники Отечества», который создан по указу президента РФ Владимира Путина для помощи участникам СВО и их семьям. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Задача фонда — персональное адресное сопровождение каждого ветерана, участника специальной военной операции, каждого члена семьи погибших воинов. Этим будут заниматься социальные координаторы. Это обученные люди, каждый из них будет закреплен за конкретной семьей или бойцом, будет заниматься всем спектром вопросов, которые будут возникать», — сказал губернатор в своей речи на церемонии открытия фонда.

Филиал фонда в Тюмени разместился в доме №12 по улице Приисковой. Полноценную работу он начнет уже 1 июня. К сотрудникам учреждения могут обратиться участники спецоперации и их родные. Им бесплатно помогут решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитации, лекарственным обеспечением, окажут психологическую и иную поддержку.

Ранее URA.RU рассказывало, какую помощь участникам СВО оказывает правительство Тюменской области. В частности, губернатор Александр Моор лично контролирует обеспеченность батальонов и навещает раненых в госпиталях.