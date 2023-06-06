Власти Херсонской области: город Алешки почти полностью затоплен. Видео

06 июня 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Эвакуация жителей города Алешки из-за затопления возможно только на спецтехнике Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Город Алешки в Херсонской области почти полностью затоплен после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — заявил он в своем telegram-канале . Алексеенко отметил, что эвакуировать жителей из затопленного города можно только на спецтехнике. Он подчеркнул, что с другой стороны города начались крупные лесные пожары после украинских обстрелов. По его словам, в Алешках есть проблемы со связью. В город уже отправили все свободные машины высокой проходимости «Урал» и КамАЗ. Ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Министр обороны Сергей Шойгу назвал причину произошедшего. Он заявил, что таким образом, с помощью диверсии, Киев маскирует провал контрнаступления. Следственный комитет России (СК РФ) завел уголовное дело по статье «Теракт».

Город Алешки в Херсонской области почти полностью затоплен после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — заявил он в своем telegram-канале. Алексеенко отметил, что эвакуировать жителей из затопленного города можно только на спецтехнике. Он подчеркнул, что с другой стороны города начались крупные лесные пожары после украинских обстрелов. По его словам, в Алешках есть проблемы со связью. В город уже отправили все свободные машины высокой проходимости «Урал» и КамАЗ. Ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Министр обороны Сергей Шойгу назвал причину произошедшего. Он заявил, что таким образом, с помощью диверсии, Киев маскирует провал контрнаступления. Следственный комитет России (СК РФ) завел уголовное дело по статье «Теракт».