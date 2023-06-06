Власти Херсонской области: город Алешки почти полностью затоплен. Видео

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, непогода, паводок, наводнение, потоп, подтопление
Эвакуация жителей города Алешки из-за затопления возможно только на спецтехнике Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Город Алешки в Херсонской области почти полностью затоплен после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — заявил он в своем telegram-канале. Алексеенко отметил, что эвакуировать жителей из затопленного города можно только на спецтехнике.

Он подчеркнул, что с другой стороны города начались крупные лесные пожары после украинских обстрелов. По его словам, в Алешках есть проблемы со связью. В город уже отправили все свободные машины высокой проходимости «Урал» и КамАЗ.

Ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Министр обороны Сергей Шойгу назвал причину произошедшего. Он заявил, что таким образом, с помощью диверсии, Киев маскирует провал контрнаступления. Следственный комитет России (СК РФ) завел уголовное дело по статье «Теракт».

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Город Алешки в Херсонской области почти полностью затоплен после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — заявил он в своем telegram-канале. Алексеенко отметил, что эвакуировать жителей из затопленного города можно только на спецтехнике. Он подчеркнул, что с другой стороны города начались крупные лесные пожары после украинских обстрелов. По его словам, в Алешках есть проблемы со связью. В город уже отправили все свободные машины высокой проходимости «Урал» и КамАЗ. Ранее ВСУ подорвали Каховскую ГЭС. Министр обороны Сергей Шойгу назвал причину произошедшего. Он заявил, что таким образом, с помощью диверсии, Киев маскирует провал контрнаступления. Следственный комитет России (СК РФ) завел уголовное дело по статье «Теракт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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