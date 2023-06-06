Минобороны РФ опровергло сообщения об оставлении Берховки рядом с Артемовском

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, армия, военные, техника, украина, мариуполь, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
ВС РФ не оставили Берховку, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Берховка рядом с Артемовском (Бахмутом) находится под контролем Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск», — сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что информация об оставлении российскими войсками Берховки является фейком.

Ранее в минобороны Украины сообщили о продвижении ВСУ в направлении Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах ВС РФ до сих пор напряженная, однако находится под контролем.

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Населенный пункт Берховка рядом с Артемовском (Бахмутом) находится под контролем Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск», — сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что информация об оставлении российскими войсками Берховки является фейком. Ранее в минобороны Украины сообщили о продвижении ВСУ в направлении Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах ВС РФ до сих пор напряженная, однако находится под контролем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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