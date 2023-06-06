Минобороны РФ опровергло сообщения об оставлении Берховки рядом с Артемовском

ВС РФ не оставили Берховку, заявили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Берховка рядом с Артемовском (Бахмутом) находится под контролем Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск», — сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что информация об оставлении российскими войсками Берховки является фейком.
Ранее в минобороны Украины сообщили о продвижении ВСУ в направлении Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах ВС РФ до сих пор напряженная, однако находится под контролем.
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