Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби не стал комментировать сведения о возможности размещения ядерных боезарядов на предназначаемых для военнослужащих Украины (ВСУ) истребителях F-16. Он только попытался заверить, что Вашингтон не стремится обострить конфликт на Украине.
«Президент [США Джо] Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации …. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии», — сказал Кирби, его слова передает ТАСС. Так он ответил на вопрос журналистов, когда его попросили прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что F-16 способно нести ядерное оружие.
Ранее Лавров заявил, что обещанные ВСУ истребители F-16 могут нести ядерное оружие, напоминает телеканал 360. В офисе Зеленского заявляли, что восемь стран передадут Киеву самолеты. Однако по словам, министра обороны Украины Алексея Резникова, страна не станет использовать истребители в своем наступлении летом, передает
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