06 июня 2023

Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
Джон Кирби ушел от ответа на вопрос, могут ли F-16 нести ядерное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби не стал комментировать сведения о возможности размещения ядерных боезарядов на предназначаемых для военнослужащих Украины (ВСУ) истребителях F-16. Он только попытался заверить, что Вашингтон не стремится обострить конфликт на Украине.

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«Президент [США Джо] Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации …. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии», — сказал Кирби, его слова передает ТАСС. Так он ответил на вопрос журналистов, когда его попросили прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что F-16 способно нести ядерное оружие.

Ранее Лавров заявил, что обещанные ВСУ истребители F-16 могут нести ядерное оружие, напоминает телеканал 360. В офисе Зеленского заявляли, что восемь стран передадут Киеву самолеты. Однако по словам, министра обороны Украины Алексея Резникова, страна не станет использовать истребители в своем наступлении летом, передает МК.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби не стал комментировать сведения о возможности размещения ядерных боезарядов на предназначаемых для военнослужащих Украины (ВСУ) истребителях F-16. Он только попытался заверить, что Вашингтон не стремится обострить конфликт на Украине. «Президент [США Джо] Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации …. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии», — сказал Кирби, его слова передает ТАСС. Так он ответил на вопрос журналистов, когда его попросили прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что F-16 способно нести ядерное оружие. Ранее Лавров заявил, что обещанные ВСУ истребители F-16 могут нести ядерное оружие, напоминает телеканал 360. В офисе Зеленского заявляли, что восемь стран передадут Киеву самолеты. Однако по словам, министра обороны Украины Алексея Резникова, страна не станет использовать истребители в своем наступлении летом, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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