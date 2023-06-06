06 июня 2023

В России число пострадавших от контрафактного сидра достигло 90 человек

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От суррогатного сидра пострадали 90 человек Фото:

В России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром выросло до 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«По оперативным данным на 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек», — передает ТАСС информацию ведомства. Уточняется, в числе пострадавших оказались 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Самарского бизнесмена заключили под стражу на месяца. На данный момент установлено, что суррогатный сидр содержал метанол и этилбутират.

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В России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром выросло до 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «По оперативным данным на 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек», — передает ТАСС информацию ведомства. Уточняется, в числе пострадавших оказались 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Самарского бизнесмена заключили под стражу на месяца. На данный момент установлено, что суррогатный сидр содержал метанол и этилбутират.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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