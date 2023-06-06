В России число пострадавших от контрафактного сидра достигло 90 человек

07 июня 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

От суррогатного сидра пострадали 90 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром выросло до 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «По оперативным данным на 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек», — передает ТАСС информацию ведомства. Уточняется, в числе пострадавших оказались 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Самарского бизнесмена заключили под стражу на месяца. На данный момент установлено, что суррогатный сидр содержал метанол и этилбутират.

В России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром выросло до 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «По оперативным данным на 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек», — передает ТАСС информацию ведомства. Уточняется, в числе пострадавших оказались 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Самарского бизнесмена заключили под стражу на месяца. На данный момент установлено, что суррогатный сидр содержал метанол и этилбутират.