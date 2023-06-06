В России число пострадавших от контрафактного сидра достигло 90 человек

В России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром выросло до 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«По оперативным данным на 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек», — передает ТАСС информацию ведомства. Уточняется, в числе пострадавших оказались 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Ранее URA.RU сообщало о том, что суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Самарского бизнесмена заключили под стражу на месяца. На данный момент установлено, что суррогатный сидр содержал метанол и этилбутират.
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